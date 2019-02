PELLETIER, Sr Denise , r.e.j.



À la Maison provinciale des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles à Rivière-du-Loup, le 4 février 2019, à l'âge de 84 ans et 7 mois, dont 60 ans et 6 mois de vie religieuse, est décédée Sr Denise Pelletier, en religion, Sr Saint-Jean-de-la Croix. Originaire de Saint-Joseph-de- Kamouraska, elle était la fille de feu M. Jean Pelletier et de feu dame Marie Chénard. La Communauté ainsi que les membres de la famille recevront les condoléances à lale jeudi 7 février de 19h à 21h et le vendredi, jour des funérailles à compter de 9h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Sr Denise laisse dans le deuil, ses frères et ses sœurs: Florence (feu Émile Lévesque), feu Carmen (feu Marcel Pelletier), Angelina (feu Basile Ouellet), René (Louisette Deschênes), Julien (Thérèse Thériault), feu Guy, Paul (Suzanne Lajoie), Charles-Henri (feu Denise Banville), Gérard (Ginette Morin), Rémi (feu Estelle Lapointe, France Lavoie), Raymond (Claire Michaud), Jean-Marc (Aline Morin). Sont affectés par son départ, les membres de la famille religieuse et de nombreux neveux et nièces. Les services professionnels ont été confiés à la: