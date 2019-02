Forte présence québécoise à Berlin

Le cinéma québécois sera très bien représenté au prestigieux festival de Berlin, cette année, alors que plusieurs cinéastes et acteurs de chez nous se rendront sur place au cours des prochains jours pour présenter leurs nouveaux films.

En tout, six films du Québec – deux longs métrages et quatre courts – seront projetés à la 69e Berlinale, qui démarre ce soir.

Le plat de résistance de la sélection québécoise sera certainement la présentation en première mondiale de Répertoire des villes disparues, le nouveau film du cinéaste Denis Côté (Curling), qui a été sélectionné en compétition officielle du festival – un rare honneur pour un long métrage québécois.

Côté fera le voyage à Berlin, lundi prochain, pour présenter son film en compagnie de plusieurs membres de son équipe, dont les acteurs Jean-Michel Anctil, Robert Naylor, Diane Lavallée, Larissa Corriveau et Rémi Goulet. Comme pour tous les films présentés en compétition, l’équipe de Répertoire des villes disparues aura droit à un traitement de stars : tapis rouge, conférence de presse, et ainsi de suite.

Expérience

« Ça va être la première fois que je vais dans un aussi gros festival de cinéma et je me considère vraiment chanceux de pouvoir vivre ça au moins une fois dans ma vie », a confié l’humoriste et acteur Jean-Michel Anctil qui joue un des rôles principaux du film.

« Je trouve ça le fun aussi de ne pas vivre cette expérience seul. On va une grosse gang sur le tapis rouge pour représenter le film et j’ai bien l’intention de savourer pleinement le moment. »

Habitué des grands festivals internationaux, Denis Côté en sera à sa cinquième présence à la Berlinale, après y avoir présenté plusieurs de ses films, dont Bestiaire et Vic + Flo ont vu un ours, qui y a même remporté un Ours d’argent en 2013.

Un festival majeur

Répertoire des villes disparues ne sera pas le seul long métrage de chez nous à être présenté à la Berlinale cette année.

Le film Une colonie, de la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles, sera aussi projeté au public berlinois dans la section jeunesse du festival. La cinéaste se rendra sur place pour défendre son film en compagnie des jeunes acteurs Émilie Bierre (Les beaux malaises), Irlande Côté et Jacob Whiteduck-Lavoie.

Les courts métrages québécois Juste moi et toi, Les petites vagues, Oh Corbeau ! Oh Corbeau ! et The Spirit Keepers of Makuta’ay seront également présentés à Berlin au cours des 10 prochains jours.

Considérée comme un des plus importants festivals de films au monde), la Berlinale lance chaque année la saison des grands rendez-vous cinématographiques. Plusieurs des films les plus attendus de l’année y sont lancés.