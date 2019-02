Fous de District 31

Vous pensez être accro à District 31 ? Vous n’avez rien vu. Sur Facebook, on trouve plusieurs groupes de fans finis qui vont même jusqu’à retranscrire mot à mot des épisodes entiers du populaire feuilleton policier.

Lyse Vaillancourt passe environ quatre heures par jour à réécouter les épisodes pour retranscrire les dialogues dans leur intégralité. Elle partage ensuite son travail avec les membres du groupe de discussion qu’elle a fondé sur Facebook, le « Groupe de SD externes ».

En entrevue au Journal, la retraitée du milieu des affaires indique qu’elle retranscrit la série pour qu’elle puisse être lue et pas seulement regardée, un peu comme un roman.

« On vient d’arrêter Yanick. C’est donc important tout ce qui se dit en interrogatoire, explique-t-elle. Je transcris ça à la lettre près. En lisant les épisodes, les gens peuvent se faire une meilleure idée. »

Lectrice assidue de Stephen King, Lyse Vaillancourt souhaite rendre service aux fans du drame de Luc Dionne en immortalisant tous les détails des enquêtes. « Je ne tolère aucun commentaire négatif sur District 31 dans mon groupe de discussion », signale-t-elle.

Une mélodie

Lyse Vaillancourt n’est pas la seule téléspectatrice à porter sa passion pour District 31 au niveau supérieur. Tom, un musicien et DJ rimouskois de 28 ans, affectionne tellement la quotidienne qu’il a composé une musique pour les 15 000 membres du groupe Facebook qu’il a créé.

« Je me suis inspiré de mes émotions par rapport à l’émission », confie celui qui rêve d’un grand rassemblement de fans à Montréal.

Selon ses dires, le nombre de demandes d’adhésion au groupe a explosé durant les dernières semaines. « Durant les épisodes, il peut y avoir 50, 60 publications en l’espace de 2 minutes », affirme-t-il.

Josée, une des modératrices du groupe qui l’aide à gérer les commentaires inappropriés, n’a raté aucun épisode depuis que District 31 a pris l’antenne de Radio-Canada en septembre 2016. Elle regarde les épisodes les plus importants plusieurs fois, et prend des notes pour alimenter les hypothèses et parfois remettre à l’ordre certains faussaires.

Les amateurs de District 31 s’animent chaque jour sur Facebook. Quelques heures avant qu’un épisode commence, les spéculations à propos des intrigues en cours commencent à défiler. Certains usagers effectuent même des sondages pour prendre le pouls des fidèles.

Josée croit savoir pourquoi District 31 a tissé des liens si forts entre les téléspectateurs assidus. « C’est parce que c’est basé sur la réalité », explique-t-elle.

« C’est bon pour le cerveau, estime pour sa part Tom. Ça nous fait créer des liens. C’est bon pour la santé mentale. C’est un remède contre la perte de mémoire. C’est bénéfique ! »

« Les personnages sont incroyablement attachants et les acteurs sont toujours bons. C’est surprenant pour une quotidienne d’être réalisée de cette façon chirurgicale », ajoute-t-il.

La meilleure saison

Même si leurs prédictions sont parfois erronées, les fans à qui nous avons parlé sont unanimes à propos d’une chose : District 31 atteint des sommets cette saison. L’épisode de l’arrestation de Yanick Dubeau (Patrice Godin) a d’ailleurs été vu par 1 959 000 téléspectateurs, selon les données confirmées de Numéris.

« Je n’ai jamais vu ça » – Luc Dionne

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Bien qu’il baigne dans l’univers télévisuel depuis presque 25 ans, Luc Dionne est soufflé par l’engouement pour District 31.

L’auteur de Blue Moon, Omertà, Le dernier chapitre et Bunker n’a jamais observé autant de fanatisme envers son travail.

« C’est difficile de comparer les époques. Quand je faisais Omertà, les réseaux sociaux n’existaient pas. Mais au niveau de l’intensité [des fans], District 31 est dans une classe à part. »

Luc Dionne est membre de certains groupes de discussions de District 31, mais puisque l’écriture des épisodes accapare son temps, il peut rarement jeter un œil sur ce qui s’écrit.

« Ça m’arrive quand même d’aller lire une fois de temps en temps, avoue-t-il. La première année, une dame avait sorti quelque chose d’intéressant. Je m’étais dit : “Quelle bonne idée !” Je l’ai modifiée un peu, et je l’ai écrite. »

Des théories loufoques

Luc Dionne peine souvent à comprendre les théories des fans. Parfois, ça lui fait « mal au cœur » de constater que certaines personnes passent beaucoup de temps à tisser des liens entre des éléments qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. Pour étayer son point, il mentionne les lettres codées de Charlène Baribeau (Sophie Desmarais) récemment trouvées par Amélie Bérubé (Charlotte Legault) durant son séjour forcé chez Yanick Dubeau (Patrice Godin). Alors que plusieurs fans tentent de décoder les inscriptions depuis des semaines, Luc Dionne révèle qu’elles ne veulent rien dire ; elles ont été griffonnées de manière totalement improvisée par l’équipe de tournage entre deux prises...

Une tasse convoitée

Bien entendu, Luc Dionne consulte également la page officielle de District 31 sur Facebook, qui compte plus de 196 000 abonnés. Leur ferveur ne cesse d’étonner l’auteur.

Récemment, les téléspectateurs étaient invités à laisser un commentaire sous une publication pour courir la chance de gagner un ensemble de tasses à l’effigie du Service de police du Grand Montréal (SPGM), l’organe qui chapeaute l’ensemble des postes de quartier dans l’émission. Plus de 13 000 commentaires ont été enregistrés.

« Pour une tasse ! s’exclame Luc Dionne. C’est un peu intense, mais on ne s’en plaint pas. Si c’était le contraire et que personne n’en parlait, ce serait assez épouvantable. »

Les théories des fans

Les intrigues de District 31 font beaucoup jaser sur internet. Voici quelques-unes des théories des fans répertoriées sur Twitter et Facebook.

► Paule Lefebvre serait la mère de Yanick Dubeau (Patrice Godin).

Photo d'archives

► Gabrielle Simard (Geneviève Brouillette) aurait eu une aventure avec Yanick Dubeau. Voilà pourquoi elle l’aurait protégé après son test du polygraphe.

► La prise d’otage est une mise en scène du quartier général pour empêcher les médias de parler de l’affaire Yanick Dubeau.

► Patrick Bissonnette (Vincent Guillaume Otis) serait le prochain lieutenant du 31.

► Ce n’est qu’une question de temps avant que Noélie St-Hilaire (Catherine St-Laurent) soit nommée sergent-détective.

Photo courtoisie, Radio-Canada

► Paule Lefebvre serait la grand-mère d’Amélie Bérubé (Charlotte Legault), ce qui expliquerait pourquoi cette dernière a beaucoup d’argent et une maison.