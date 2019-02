Jean-Christophe Beaudin acquis par les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont mis la main sur l’attaquant de l’organisation de l’Avalanche du Colorado Jean-Christophe Beaudin, mercredi, cédant en retour le joueur d’avant Max McCormick.

Beaudin, 21 ans, a récolté six buts et sept mentions d’aide pour 13 points en 42 joutes avec les Eagles du Colorado, club-école de l’Avalanche, cette saison. Chez les juniors, il avait amassé 215 points en 195 matchs avec les Huskies de Rouyn-Noranda entre 2013-2014 et 2016-2017.

Pour sa part, McCormick a disputé 14 rencontres avec Ottawa depuis le début de la campagne et a touché la cible une fois. Il a ajouté 12 points, dont sept filets, en 20 sorties avec les Senators de Belleville, dans la Ligue américaine.

Le patineur de 26 ans a écopé de 381 minutes de punition au cours de ses trois premières campagnes avec la filiale des Sénateurs.