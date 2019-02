La camaraderie avant tout

PARK CITY, Utah | Avec Mikaël Kingsbury qui se sert toujours le premier au buffet, on s’attendrait aux mêmes jalousies et commérages que vous entendez chaque jour au bureau. C’est pourtant tout le contraire dans l’équipe canadienne des bosses.

L’ambiance aux championnats mondiaux à Park City, ces jours-ci, n’est pas différente de celle en Coupe du monde, aux Jeux olympiques ou durant un quelconque camp d’entraînement. Dans cette discipline hautement compétitive, les skieurs québécois nourrissent une fraternité qui est devenue leur marque de commerce et qui transcende leur sport.

« C’est une des valeurs les plus importantes pour moi que d’avoir cette camaraderie », affirme Philippe Marquis, qui a déjà annoncé sa retraite à la fin de cette saison.

« C’est important de la cultiver pour le bien-être de notre équipe et pour bien profiter du sport qu’on fait. Il y a toujours eu une corrélation entre l’ambiance dans l’équipe et la manière dont j’ai performé. Quand je me sentais bien, que je savais qu’on était proche et uni, qu’on se poussait l’un contre l’autre de façon amicale, j’étais toujours capable d’élever mon jeu », émet le doyen de l’équipe, pour qui le premier départ en Coupe du monde remonte à janvier 2008.

Jamais malsain

Marquis, Kingsbury, Laurent Dumais et le substitut Kerrian Chunlaud forment, avec Brenden Kelly de Colombie-Britannique, l’effectif masculin de la feuille d’érable à ces mondiaux. Les quatre Québécois, comme ceux qui les ont précédés durant le cycle olympique précédent, ont appris à cohabiter.

Le premier entraînement de mercredi ne s’est pas déroulé au goût de chacun en raison des fortes chutes de neige durant la nuit. Kingsbury, pour un, avait hâte de filer vers le bas, d’autant plus que le froid se faisait de plus en plus mordant. Malgré tout, ils ont accepté de s’attendre pour les besoins de la photo.

« On est tous des amis, on skie ensemble 11 mois sur 12. C’est sûr qu’on va parfois se taper sur les nerfs, et c’est normal. Mais il n’y a jamais rien de malsain », assure Chunlaud, qui dit ne pas être traité comme un exclu, malgré son statut de substitut.

Respect pour le patron

Cette amitié résiste dans un univers dominé par un seul homme. Seulement en Coupe du monde avec ses 78 podiums, Kingsbury joue dans une classe à part de Marquis (12) et Dumais (1).

« J’ai des bons coéquipiers et je sais qu’ils sont contents pour moi. La plupart du temps, ils sont là pour m’attendre, pour qu’on célèbre ensemble. C’est sûr que je suis souvent sur le podium, et s’il y en avait un autre qui montait sur le podium, ils me négligeraient un peu parce que c’est plus rare, mais je trouverais ça bien normal », exprime le patron, qui tentera vendredi d’obtenir son deuxième titre mondial individuel.

« C’est même motivant de voir un Canadien toujours sur le podium. En même temps, ça nous botte les fesses. Pour ma part, quand je vois Mik sur le podium, je me dis que j’aimerais être là avec lui ou que j’aimerais le battre durant une course. Je repousse toujours mes limites pour qu’un jour, ça arrive », donne à entendre Dumais.

Ce jour-là, promis qu’on en fera un gros titre.

Un retour émotif à Deer Valley

Il y avait un peu d’émotion chez Philippe Marquis, mercredi midi, quand il s’est présenté au bas de la montagne maudite de la station de Deer Valley. C’est ici, en janvier 2018, qu’il s’était éclaté le genou droit à un mois des Jeux olympiques.

On connaît la suite. Malgré une rupture du ligament croisé antérieur, le skieur de Québec avait retardé une chirurgie inévitable afin de participer à l’épreuve des bosses aux Jeux de Pyeongchang, où il a pris le 20e rang.

« Je me revois exactement au même endroit où je pleurais, il y a un an », évoquait l’athlète de 29 ans après le premier entraînement de mercredi en prévision du concours individuel de vendredi.

Peut-être la fin

Les épreuves individuelles et en parallèle de ces mondiaux pourraient marquer sa sortie définitive. Il n’est pas dit que Marquis terminera la saison lors des deux Coupes du monde au Japon et au Kazakhstan, du 23 février au 3 mars. La pause de cinq jours à la maison, la semaine prochaine, lui servira de réflexion.

« On va voir. Tout va dépendre des résultats ici. Il y a aussi que le Kazakhstan sera quelque chose de nouveau pour nous tous, et je n’aurai jamais l’occasion d’y retourner. »

Entre-temps, il savourera sa cinquième et dernière présence à des mondiaux. En 2015 en Autriche, il faisait partie du triplé québécois à l’épreuve en parallèle, alors qu’il avait remporté la médaille d’argent entre le champion Mikaël Kingsbury et le médaillé de bronze Marc-Antoine Gagnon.

« Je n’aurais jamais pensé que mon retour (après sept mois de rééducation) aurait été aussi satisfaisant avec deux tops 10 en Coupe du monde. »