Moisson Québec, en collaboration avec Défi Évasion, a lancé récemment sa campagne de collecte de fonds « La faim de l’histoire ». Pour y participer, vous n’avez qu’à vous inscrire (au coût de 25 $) à un jeu-concours sur la plateforme web faimdelhistoire.com

Sous le thème « La chambre forte », vous serez invités à résoudre cinq énigmes, dévoilées chaque jour, du 11 au 15 février. Ces énigmes vous révéleront un code pour ouvrir la chambre forte. Si le code est juste, vous pourriez vous qualifier parmi les 10 finalistes, dont un pourrait gagner jusqu’à 100 000 $. Voilà une façon originale d’offrir de l’aide alimentaire aux personnes vivant des conditions socio-économiques difficiles. Parce que se nourrir, ça n’a pas de faim.

Symposium de Boischatel

Gabrielle Dumont (photo), artiste-peintre de Québec qui peint en solo depuis maintenant plus de 25 ans, a accepté la présidence d’honneur du 16e Symposium de peinture de Boischatel qui sera présenté les 25 et 26 mai au Centre sportif de la rue des Grès, à Boischatel. Le Symposium 2019 pourra aussi compter sur la présence de trois peintres invités : Dyane Dastous, Geneviève Ricard et Gilles Coté. Tout comme l’an dernier, une mosaïque collective sera réalisée par quinze personnalités de Boischatel, en duo avec quinze artistes, lors du cocktail d’ouverture du vendredi 24 mai.

Écolivres

Bravo à Caroline Gallant (photo) qui vient d’être nommée directrice générale d’Écolivres. Impliquée dans la communauté lévisienne depuis plus de 15 ans, Mme Gallant a siégé à plusieurs conseils d’administration dont, tout récemment, celui d’Écolivres. Elle succède à Pierre Auger qui a occupé le poste de directeur général au cours des neuf dernières années. Écolivres est une entreprise en économie sociale, établie depuis près de 15 ans au centre-ville de Lévis, et maintenant dans le quartier Saint-Romuald à la tête des ponts.

Accompagner un jeune en deuil

Josée Masson (photo), travailleuse sociale qui a développé une expertise unique reconnue au Québec et à l’étranger dans le domaine du deuil vécu par les jeunes, est fondatrice et présidente-directrice générale de Deuil-Jeunesse, un organisme d’aide professionnelle pour les jeunes endeuillés et leurs familles. Elle vient de publier, aux Éditions Trécarré, Accompagner un jeune en deuil (photo), une nouvelle édition du livre Mort, mais pas dans mon cœur, paru en 2010. En vente dans la plupart des librairies au coût de 30 $.

103 ans

M. Lucien Poulin (photo) de Sainte-Marie de Beauce, autrefois de St-Alfred, célèbre aujourd’hui son 103e anniversaire de naissance. Le plus que centenaire a eu droit, dimanche dernier, à la résidence Château Ste-Marie, à une belle réunion de famille en présence de son épouse, Rita, âgée de 96 ans, et de tous ses enfants et petits-enfants. La rencontre a été pimentée par le rappel de nombreux souvenirs et fut une réussite.

Anniversaires

Alain Chainey (photo), entraîneur adjoint chez les Nordiques (1987-1990), analyste à TVA Sports, 67 ans... Mike Hough, joueur de la LNH (1986-99) avec les Nordiques de 1986 à 1993, 56 ans... Axl Rose, chanteur soliste de Guns N’ Roses, 57 ans... Michel Garneau, retraité de la Banque Laurentienne, 64 ans... Angèle Coutu, comédienne et actrice québécoise, 73 ans... Jean Beaudin, réalisateur et scénariste québécois, 80 ans.

Disparus

Le 06 février 2018. Fernande Migneault (photo), mère de Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et chef du troisième groupe d’opposition... 2017. David Culver, 92 ans, homme d’affaires canadien (un ancien PDG d’Alcan)... 2016. Gilles Brown, 73 ans, chanteur (Les Valentins) et parolier québécois... 2015. Marisa Del Frate, 83 ans, actrice et chanteuse italienne... 2009. James Whitmore, 87 ans, acteur américain... 2007. Lew Burdette, 80 ans, lanceur (baseball)... 2007. Frankie Laine, 93 ans, chanteur américain... 2004. Fernand Lachance, 86 ans, surnommé Monsieur poutine par les citoyens de la région de Warwick... 1998. Carl Wilson, 51 ans, guitariste et membre fondateur des Beach Boys... 1998. Oscar Thiffault, 85 ans, un des pionniers de la musique country québécoise... 1993. Arthur Ashe, 49 ans, ancien champion de tennis.