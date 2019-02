«La justice, c’est une jungle» - Nathalie Simard

Pionnière en matière de dénonciation d’agressions sexuelles bien avant que le mouvement #MoiAussi voie le jour, Nathalie Simard se désole de savoir qu’une seule des 14 plaintes formulées contre Gilbert Rozon par les Courageuses ira devant les tribunaux.

En décembre, le Directeur des poursuites criminelles et pénales révélait qu’après un an d’enquête, une seule plainte a été retenue.

« C’est d’une grande tristesse. Elles ont eu le courage de se lever debout et d’aller dénoncer. C’est ça qu’on leur dit : allez dénoncer. Alors quel message laisse-t-on aux victimes ? » s’est-elle questionnée hier matin, de passage à Québec pour le tournage d’un vidéoclip.

Il y a 15 ans, Nathalie Simard passait par le même processus que les Courageuses. « La justice, c’est une jungle, a-t-elle commenté. On dit qu’il y a trois cas sur 1000 qui se retrouvent devant les tribunaux. J’ai réalisé que je faisais partie des trois. C’est particulier. Moi, je l’ai piégé et il a tout avoué ses crimes. J’ai été chanceuse d’avoir cette preuve-là. »

Elle confie accueillir de manière très favorable les actions du gouvernement provincial, qui a annoncé l’an dernier un investissement de 600 millions $ sur cinq ans dans un plan d’action en matière conjugale, ainsi que la création de tribunaux spécialisés.

« C’est une excellente idée qu’on réfléchisse à ça », dit celle qui croit que les victimes auraient davantage besoin de soutien.

Retour sur disque

Nathalie Simard était de passage à Québec mardi et mercredi pour le tournage d’un vidéoclip dans un studio de Château-Richer.

La chanteuse effectuera un retour sur disque le 12 février prochain en lançant Je veux vivre, un premier album de chansons originales en près de 20 ans.

Elle tourne actuellement un vidéoclip pour la chanson titre. Le lancement de l’album s’inscrit dans le cadre d’un grand projet de sensibilisation contre la violence, qui comprend une tournée de spectacles-conférences à travers le Québec et un livre qui regroupe 23 témoignages d’hommes et femmes victimes de violences et d’abus sexuels.

La chanteuse, qui aura 50 ans cet été, a confié qu’elle pouvait se réinvestir pleinement dans sa carrière grâce à la vente de sa cabane à sucre de Saint-Mathieu-du-Parc. La transaction s’est concrétisée avant le temps des Fêtes.

« C’est derrière nous maintenant. On passe à autre chose », a commenté son conjoint, Lévis Guay.