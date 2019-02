La nouvelle manette Xbox One édition spéciale est pas mal belle

La compagnie Microsoft est pas mal généreuse avec ses gameurs pour la personnalisation d'accessoires. Grâce à Xbox Design Lab, on a plein d’options pour créer une manette qui reflète nos goûts. Mais, cela n’empêche pas la compagnie de sortir ses modèles spéciaux qui sont pas mal beaux, comme la manette Sport Red qui vient d’être dévoilée.

La manette sans fil Sport Red Special Edition, avec Bluetooth, est la deuxième manette de la collection Sport. Avec ses accents métalliques rouges et argentés et ses designs géométriques, elle a un look plutôt luxueux.



L’arrière des poignées révèle une surface rouge caoutchoutée pour bien agripper la manette sans qu’elle glisse. Les tons rouges sur rouge sont magnifiques, mais cauchemardesques pour les daltoniens (allô).

La manette sera disponible dès le 15 mars 2019 pour 79,99$ et est compatible avec Xbox One X, Xbox One S, Xbox One et Windows 10. La précommande est déjà possible.