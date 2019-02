L’art de s’ouvrir à la nouveauté

Jetant un œil sur votre chronique de ce matin, je suis tombée sur la réplique de la représentante de l’Ordre des nutritionnistes du Québec. Cette lettre m’a fait sourire. Non pas que je sois contre les nutritionnistes. Bien au contraire, puisque j’en ai consulté une pendant six mois en même temps qu’une thérapeute sociale. Ce qui m’a fascinée, c’est le ton condescendant et péremptoire de son propos. La vie m’a appris qu’avant de juger et de commenter, il valait toujours mieux avoir expérimenté les deux côtés d’une médaille.

Anonyme

Cette lutte entre médecine douce et médecine traditionnelle est loin d’être terminée. Ah ! Si les deux acceptaient de travailler main dans la main pour le meilleur intérêt du patient.