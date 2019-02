Le Blizzard rend hommage à un des artisans de 2008

« Je me souviens qu’en demi-finale, contre Saint-Hyacinthe [Antoine-Girouard], une équipe favorite, on menait 3-0 et ils étaient revenus à 3-3. On a réussi à gagner le septième match dans leur aréna grâce à une victoire de 3-2, et c’est l’une de mes plus belles parties en carrière. De gagner avec nos chums d’enfance, on a eu un fun fou », a raconté celui qui est désormais employé par le Canadien comme préparateur physique.