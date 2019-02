Le web est attendri devant cette amitié improbable entre un homme et une petite fille

Un ancien soldat de la marine américaine, aujourd’hui auteur et conférencier, a remercié un étranger pour avoir enseigné la bienveillance à son enfant et sa publication Facebook est devenue virale.

«Hier soir, en attendant de monter à bord de notre avion, Carter Jean était curieuse comme à son habitude et elle voulait dire "bonjour" au plus de gens possible jusqu’à ce qu’elle rencontre cet homme», a déclaré Kevin Armentrout, résident de Los Angeles, sur Facebook samedi.

«Il s'est approché d'elle et lui a demandé si elle voulait s'asseoir avec lui. Il a sorti sa tablette et lui a montré comment dessiner dessus. Ils ont regardé des dessins animés ensemble et elle lui a offert des collations», raconte l’homme dans sa publication.

Il a félicité l'homme, un certain Joseph qui travaillerait pour Samsung en Oklahoma. Selon lui, le geste de Joseph est particulier et important, surtout aux États-Unis où les gens sont de plus en plus divisés par le climat politique difficile et l’hostilité.

«Je veux que la vie de ma fille soit remplie de moments comme celui-ci, a-t-il écrit. Qu’elle puisse rencontrer des êtres humains, pas un républicain, un libéral ou conservateur, ni un démocrate, un socialiste ou un capitaliste.»

Joseph et Carter Jean étaient, selon le père de l’enfant, «les meilleurs amis du monde», malgré toutes les différences qui auraient pu les séparer.

Le message partagé samedi après-midi avait réussi à obtenir plus de 324 000 «j’aime» et 10 000 commentaires mercredi matin et 128 000 personnes l’avait partagé.