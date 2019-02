Les 10 films geek à ne pas manquer en 2019

Avec toutes les sorties cinématographiques qui nous attendent dans les prochains mois, il fait bon d'être geek en 2019!

Que ce soit des suites attendues de nos films favoris ou des histoires d'origines de superhéros fascinants, on sera clairement gâtés.

Voici donc 10 sorties au cinéma à ne pas manquer!

1. Le Film Lego 2

Date de sortie: 8 février

Dans la suite du Film Lego, la ville de Emmet est complètement détruite par des envahisseurs de l’espace et il doit tenter de sauver la situation.

Les références à la culture populaire semblent encore parfaites et les images toutes aussi magnifiques!

2. Alita: L’ange Conquérant

Date de sortie: 14 février

Inspiré de la série de mangas Gunnm par Yukito Kishiro, Alita est l’histoire d’un robot de bataille qui ne se souvient plus de son passé.

Le film est réalisé par Robert Rodriguez (Sin City) et écrit par James Cameron (Avatar). C’est prometteur!

3. Capitaine Marvel

Date de sortie: 8 mars

Enfin, un film de Marvel mettant en vedette une superhéroïne!

On a bien hâte de voir l’histoire d’origine de Capitaine Marvel, ainsi que la façon dont elle fera son entrée dans le MCU.

4. Shazam!

Date de sortie: 5 avril

Après l’immense succès de Aquaman, DC continue de prendre une tangente plus légère et humoristique.

Quand un adolescent devient le superhéros adulte Shazam, joué par Zachary Levi (Chuck), il tente comprendre des pouvoirs avec son ami joué par Jack Dylan Grazer (It).

On espère que le résultat sera aussi bon que la bande-annonce!

5. Hellboy

Date de sortie: 12 avril

15 ans après la sortie du Hellboy de Guillermo del Toro (Shape of Water) avec Ron Perlman, nous avons droit à un «reboot» de Neil Marshall (The Descent), mettant en vedette David Harbour (Stranger Things).

Le film sera «Rated R», comme Deadpool, ce qui est une excellente nouvelle!

6. Avengers: Phase Finale

Date de sortie: 26 avril

La suite TANT attendue de Avengers: La Guerre de l’Infini arrive enfin, et on ne sait pas trop si on devrait être contents, ou terrifiés de voir quels personnages vont nous quitter.

La rumeur court que le film durerait 3 heures, et ça nous convient!

7. Détective Pikachu

Date de sortie: 10 mai

Dans le premier film en vrai personnages de Pokémon, Pikachu aide un jeune homme à retrouver son père qui vient tout juste de disparaître.

C’est d’ailleurs Ryan Reynolds qui prête sa voix au Pokémon jaune et, selon nous, cela semble être une recette prometteuse.

8. John Wick: Chapitre 3 - Parabellum

Date de sortie: 17 mai

Notre Keanu Reeves préféré reprend pour la 3ème fois son rôle de John Wick, le super-assassin.

Cette fois, il est poursuivi par tous les plus grands criminels du monde puisque... Dans le fond, on s’en fou de l’histoire, on veut juste voir les scènes d’actions!

9. Phénix Noir

Date de sortie: 7 juin

Le nouveau chapitre de X-Men reprend la fameuse histoire de la BD du même nom.

Après avoir été frappée par un météorite, Jean Grey revient sur terre avec de nouveaux pouvoirs qu’elle ne peut contrôler.

En espérant que cela soit meilleure que Apocalypse!

10. Histoire de Jouet 4

Date de sortie: 21 juin

Enfin! Un nouveau film Histoire de Jouet!

Maintenant que Woody et compagnie sont chez Bonnie, un nouveau jouet du nom de Forky va vouloir devenir le favoris de la petite fille.

C’est le premier long métrage du réalisateur Josh Cooley et on lui souhaite bonne chance.