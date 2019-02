Les 10 VUS les moins chers en 2019

Il ne fait aucun doute que les véhicules utilitaires sport (VUS) ont la cote auprès des consommateurs québécois. Voici le palmarès des dix d’entre eux qui sont les moins dispendieux.

De série, ils sont tous livrés avec les roues avant motrices seulement. Le rouage intégral est offert en option pour la plupart d’entre eux.

Trop dispendieux, les Toyota C-HR et Subaru Crosstrek sont écartés de ce palmarès.

10. Fiat 500X - 23 245$

Version légèrement plus costaude de la mignonne sous-compacte italienne, la 500X est animée de série par un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 1,4 L. Pour 2019, elle a droit à quelques modifications esthétiques.

9. Honda HR-V - 23 100$

Basé sur la plateforme de la Fit, le HR-V est le plus petit VUS proposé par Honda. Peu importe la version choisie, on a droit à un moteur à quatre cylindres de 1,8 L qui est jumelé à une boîte à variation continue (CVT).

8. Mitsubishi RVR - 22 998$

Lancé en 2010, l’actuel RVR se fait vieillissant. Malgré ce fait, ses ventes sont en croissance au pays au cours des dernières années.

7. Chevrolet Trax - 22 945$

Sous le capot du Chevrolet Trax, on retrouve un moteur turbocompressé de 1,4 L. Son jumeau de luxe, le Buick Encore, il faut minimalement dépenser 5600$ supplémentaires.

6. Jeep Renegade - 21 995$

Le Jeep Renegade est carrément un clone de la Fiat 500X. Tout comme cette dernière, il est assemblé en Italie.

5. Hyundai Kona - 21 099$

En option, un amusant moteur turbocompressé de 1,6 L est proposé pour le Hyundai Kona. De série, il est offert avec un bloc atmosphérique de 2,0 L. Pour obtenir la version entièrement électrique, il faut dépenser plus du double, soit 45 599$.

4. Mazda CX-3 - 21 045$

Construit sur la plateforme de l’ancienne Mazda2, le CX-3 est 255$ moins cher que la Mazda3.

3. Ford EcoSport - 20 599$

Bien qu’il soit récemment débarqué en Amérique du Nord, l’EcoSport est loin d’être un nouveau véhicule. Il est produit depuis 2013. Il partage sa plateforme avec la Fiesta qui en est sur ses derniers milles.

2. Nissan Qashqai - 19 998$

Plus spacieux que le Kicks, le Qashqai chevauche se situe entre deux segments, soit celui des VUS compacts et celui des VUS sous-compacts.

1. Nissan Kicks - 17 998$

Il est à noter qu’aucune version du Nissan Kicks ne peut être livrée avec le rouage intégral. Il s’agit donc, ni plus ni moins, que d’une Versa Note légèrement remodelée et un peu plus haute sur pattes.