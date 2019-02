Les destins croisés

Logé près de la place de la République, endroit où aboutissait la dernière manifestation parisienne des « gilets jaunes » avec le brouhaha habituel, le parallèle entre les parcours du président français et le premier ministre québécois émergeait tout naturellement.

Les deux ont été portés au pouvoir par une vague qualifiée de « dégagisme » avec une large majorité ; l’un nage en pleine crise sociale pendant que l’autre surnage avec quelques déclarations ambiguës, l’un et l’autre s’imposant de fréquentes volte-face.

L’arrogance

Lors du caucus présessionnel de la CAQ, François Legault invitait ses députés à faire preuve de modestie et à ne pas se montrer arrogants dans l’enceinte parlementaire où les travaux reprenaient hier. On pourrait croire que la directive est inspirée de sa récente rencontre avec Emmanuel Macron, dans une période où ce dernier est appelé à faire preuve d’une grande humilité dans la conduite du grand débat national auquel il a convié les Français.

Le président français s’est amené à l’Élysée en promettant des réformes qui décrisperaient les institutions, apporteraient plus de souplesse dans l’emploi et généreraient une nouvelle prospérité pour la France. Très vite ces réformes furent perçues plus profitables aux mieux nantis parce qu’elles se faisaient sur le dos des travailleurs de la classe moyenne.

Ajoutant à la déconvenue des Français, Macron est resté de glace face aux récriminations et n’est sorti de son indifférence à l’égard du peuple qu’avec l’accentuation de la crise des « gilets jaunes ».

La sagesse

Plusieurs attribueront les revirements caquistes sur différents sujets à de l’inexpérience. D’autres y verront de la mollesse et insinueront que le gouvernement n’a pas de colonne vertébrale. Il faudrait peut-être y détecter une volonté d’être à l’écoute de la population et surtout d’éviter une crise sociale.

Une majorité dans l’enceinte parlementaire ne transforme pas un premier ministre en maître du monde, elle en fait plutôt son serviteur.