Les Flyers commencent à y croire

Pour les Flyers de Philadelphie, une participation aux séries éliminatoires n’est plus illusoire.

«On commence à croire aux séries, a affirmé l’attaquant Sean Couturier, mercredi, en entrevue à l’émission de TVA Sports. On est de plus en plus près d’une place, mais en même temps on est encore loin. Il reste beaucoup de travail à faire. Il va falloir continuer de gagner. On y va un match à la fois.»

Les Flyers traversent présentement une séquence de huit victoires. Le jeune gardien Carter Hart est le grand responsable de ces récents succès, selon Couturier.

«Hart a eu un grand rôle à jouer là-dedans. Il a volé des matchs à lui seul», a-t-il indiqué.

Depuis des semaines, Hart est souvent comparé à Carey Price en raison de son calme devant son filet. Couturier voit lui aussi des similitudes entre les deux gardiens.

«Il est mature pour son âge. Il est calme devant son filet et il est toujours bien positionné, comme Price au même âge. Ce sont deux gardiens qui se ressemblent. Il a un bel avenir devant lui», a conclu Couturier.