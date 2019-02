L’expérience d’une vie

Daniel Lovitz flotte sur un petit nuage après avoir passé le dernier mois avec l’équipe nationale des États-Unis.

Le défenseur latéral gauche de l’Impact a été soufflé par l’invitation que lui a envoyée le nouveau sélectionneur, Peter Vermes.

« Je n’avais pas de conversation avec Peter, j’ai été très surpris quand j’ai reçu la convocation », a-t-il admis cette semaine.

« J’étais à Las Vegas où je participais à une réunion de l’Association des joueurs avec plusieurs joueurs de la ligue. »

Deux matchs

Lovitz, 27 ans, s’est rapporté à sa formation nationale pour la première fois de sa carrière et il ne savait pas à quoi s’attendre.

Il a finalement disputé les 90 minutes des deux matchs contre le Panama et le Costa Rica, deux victoires de 3 à 0 et 2 à 0, le 27 janvier et le 2 février derniers.

« Je ne m’attendais pas à jouer les deux matchs, je me concentrais sur les deux semaines d’entraînement qui ont précédé.

Je comprenais qu’on allait réduire l’effectif, je voulais faire une bonne impression. C’est incroyable d’avoir pu jouer 90 minutes dans chacun de ces deux matchs. »

Émotions

Le camp regorgeait de jeunes joueurs et de joueurs issus de la MLS. Comme ce n’était pas une fenêtre internationale de la FIFA, les joueurs évoluant ailleurs dans le monde n’étaient pas convoqués.

N’empêche que, pour Lovitz, l’appel l’a décontenancé et il est passé par toute la gamme des émotions.

« C’est difficile de décrire comment je me sentais quand j’ai appris que j’étais invité, reconnaît-il. Je savais que c’était une possibilité, mais c’est quand même quelque chose dont je vais me souvenir toute ma vie.

Ce n’était pas un groupe de joueurs dont je connaissais tous les membres, je me sentais un peu comme un étranger. J’étais dans les plus vieux, ce qui était un peu étrange. »

Jeu rapide

Lovitz a vécu son baptême contre le Panama et il admet sans gêne qu’il s’est senti submergé dans les premières minutes.

« C’était fou, j’étais un peu dépassé depuis que j’avais reçu le coup de fil de Peter Vermes.

Il y a un côté irréel à tout ça, mais j’ai eu la chance de progresser, de mettre cet uniforme et d’être dans ce vestiaire. C’est incroyable d’y entrer et de voir son chandail y être dans un casier. »

Il a surtout été frappé par la vitesse d’exécution qui dépassait celle à laquelle il est habitué dans la MLS.

« La vitesse de jeu était assez élevée, mais il y avait surtout une certaine fébrilité et une envie d’être sur le terrain de la part du groupe. »

Chance unique

Le natif de la région de Philadelphie a profité de chaque instant parce qu’il se dit que cette chance ne repassera peut-être jamais.

« C’est peut-être la seule fois où je porterai ce maillot », lance-t-il, très terre à terre.

C’est pourquoi il a voulu aborder le second match un peu de la même façon que le premier tout en se défaisant des papillons qui lui nouaient l’estomac.

« Je n’étais pas dans l’acquis lors du deuxième match, mais j’étais plus calme. »

