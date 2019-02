Meurtre par compassion: son jugement altéré par la dépression

Même si le Montréalais qui a tué par compassion sa femme atteinte d’Alzheimer était conscient de ses gestes, il était dans un état dépressif, à tel point que son jugement n’était plus normal, a témoigné un expert aujourd'hui.

«Il y avait la maladie de sa femme, des problèmes familiaux, l’isolement social, les problèmes physiques et cardiaques... Ce jour-là, plusieurs choses se sont additionnées, ce qui a mené à son geste. Il n’avait pas ses capacités habituelles», a expliqué aujourd'hui le psychiatre Louis Morissette au palais de justice de Montréal.

Appelé par la défense, l’expert en psychiatrie légale a expliqué avoir longuement analysé le cas de Michel Cadotte, qui est accusé du meurtre au deuxième degré de sa femme Jocelyne Lizotte.

Le drame est survenu le 20 février 2017 au CHSLD du Centre-Sud où la femme de 60 ans résidait, un an après qu'on eut refusé à Mme Lizotte l’aide médicale à mourir.

Mme Lizotte souffrait d’Alzheimer depuis plusieurs années, elle ne reconnaissait plus ses proches et devait être attachée en tout temps, mais son mari continuait d’en prendre soin quotidiennement.

Lors de son témoignage, l’accusé de 57 ans a longuement expliqué tous les sacrifices qu’il avait faits pour prendre soin de sa femme, des sacrifices qui lui ont valu des problèmes de santé et financiers.

Dépression majeure

Il avait d’ailleurs reçu un diagnostic de dépression majeure en 2013.

«Il s’était fait prescrire des antidépresseurs, il y a eu une amélioration, mais ce n’était pas assez pour qu’on puisse dire qu’il était en rémission en février 2017», a expliqué le Dr Morissette.

Pendant une partie de la matinée, le psychiatre s’est longuement attardé à la dépression, expliquant qu’une personne atteinte de cette maladie peut être fonctionnelle.

«C’est comme des montagnes, il y a des moments où ça peut bien aller, d’autres où, avec ou sans raison, ça devient douloureux», a-t-il expliqué.

Dans le cas de Cadotte, c’est précisément ce qui s’est passé le jour du drame. En arrivant au CHSLD, il a vu sa femme attachée à sa chaise sans son appuie-tête, le cou «cassé» sur le côté. Il a ensuite nourri sa femme à la cuillère tout en pleurant, pour ensuite l'installer dans son lit.

Cadotte a expliqué qu’il voulait alors placer la tête de son épouse sur un oreiller, mais que ce dernier glissait. Il l’a ensuite étouffée avec l’oreiller. Peu après, il avertissait une infirmière et se faisait arrêter.

«Si les symptômes dépressifs n’étaient pas présents, son comportement aurait vraisemblablement été différent», a conclu le psychiatre, laissant ainsi entendre que, selon lui, la responsabilité de Cadotte était diminuée.

Le procès, présidé par la juge Hélène Di Salvo, se poursuit cet après-midi.