Mises en demeure: André Roy est déçu de l'aéroport de Québec

Dans sa première sortie publique depuis l’éclatement de l’affaire des mises en demeure expédiées par l’aéroport de Québec, André Roy, président du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA), s’est dit «déçu» par la réaction des autorités aéroportuaires.

«Les mises en demeure, c’est pour 26 personnes même des gens qui n’étaient pas sur le comité. On ne comprend pas. On se pose la question pourquoi ce geste là a été posé. On est déçus évidemment (de) l’aéroport de Québec qui met en demeure l’ensemble ou presque de sa communauté d’affaires», a soutenu M. Roy, mercredi midi, en marge d’un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Contredisant les affirmations de l’aéroport, M. Roy a assuré que le rapport de son Comité ne vise «pas du tout» l’enjeu de la gouvernance. «Le rapport est respectueux des gens. Il n’est pas personnalisé. On va sortir ça aussitôt qu’on va pouvoir», a-t-il fait savoir.

Rappelant le mandat de son comité, André Roy a dit vouloir «travailler avec l’aéroport pour améliorer les liaisons aériennes».

April confirme les raisons de son départ

De son côté, l’homme d’affaires Alain April, qui a claqué mardi la porte du conseil d’administration de l’aéroport de Québec, a confirmé que l’envoi de ces 26 mises en demeure est à l’origine de sa décis ion de démissionner. «Dans ma vie, je ne suis pas capable de faire des mises en demeure pour régler des problèmes. Ce n’est pas mon style de gestion (...) Ce n’est pas une façon (de faire) quand on a besoin d’une communauté pour travailler ensemble», a-t-il fait savoir.

Ce dernier a ajouté avoir «vécu huit belles années (sur le CA de l’aéroport). D’un autre côté, depuis l’arrivée du Comité de liaison aérienne, peut-être que ça va moins bien pour différentes raisons. Je ne mets pas la faute sur le Comité. Je ne mets pas la faute sur l’aéroport. On avait la chance de travailler ensemble, puis malheureusement, on ne le fera pas».