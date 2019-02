Nouveautés et retrouvailles à «La Voix 7»

MONTRÉAL | Plus de vérité et de talent, ce sont les deux éléments que Jean-François Blais, le nouveau grand manitou de La Voix, a voulu insuffler à la septième saison qui commence dimanche, à 19 h, sur TVA.

Le pari semble réussi si on se fie à la première émission des Auditions à l’aveugle, que les médias ont pu visionner, mercredi.

Un habillage plus moderne et urbain, une réalisation moins statique et plus proche des candidats et des coachs, une musique différente; la facture est plus léchée et on sent le vent de fraîcheur.

L’arrivée des candidats et leur présentation sont aussi beaucoup moins statiques que les années précédentes.

Le concept de base reste toutefois identique, notamment avec la chanson des coachs pour amorcer la saison, tirée du répertoire francophone québécois. Pour cette prestation, ils seront accompagnés des six gagnants des précédentes saisons, et on verra aussi, en images, les visages de tous les candidats qui vont tenter leur chance cette saison.

Nouveautés

Afin de pimenter la compétition, la production a ajouté le bouton «blocage», vu l’an dernier dans la version américaine. Un coach pourra ainsi bloquer un rival pour l’empêcher d’avoir un candidat.

«On veut insister sur la notion du jeu, a indiqué Jean-François Blais. On n’impose rien. Les coachs l’utilisent chacun à leur manière, que ce soit pour jouer, pour taquiner un de leurs collègues ou par stratégie pour avoir un candidat qu’ils veulent vraiment.»

Dans le premier épisode, ce fameux bouton va créer un moment assez comique, entre malaise et ironie.

Le concept des mentors étant en pause, Jean-François Blais l’a remplacé par la présence sporadique de «membres honoraires» au sein des équipes. Plusieurs personnalités seront donc dévoilées au cours de la saison. Le premier vendra surprendre les coachs ce dimanche. Les quatre reviendront ensuite créer un numéro spécial avec leur équipe le temps de la finale.

Au cours de la saison, on verra également un «supercoach». «J’avais envie de faire venir un coach d’un autre pays pour qu’il apporte regard différent et donne des conseils aux candidats de toutes les équipes.» Son nom reste encore confidentiel.

«La Voix Extra»

À la barre de l’émission La Voix Extra, diffusée le mercredi à 19 h 30, Anouk Meunier fait un virage complet. «On veut vraiment montrer tout ce que les gens n’ont pas vu durant les six premières saisons de La Voix. Je vais me promener dans tous les coins du studio. J’ai une totale liberté et je vais où le cœur me dit et où l’action se passe.»

Chacune des émissions aura une thématique particulière, comme une journée type des coachs, le travail de l’animateur, les rouages techniques, le chemin des candidats... «Je trouve le fun de montrer toutes les équipes et ce qu’elles font dans l’émission. On va apprendre beaucoup de choses, et les téléspectateurs vont pouvoir voir exactement tout ce qui se passe dans les murs de ce studio.»

Anouk en profitera également pour présenter des coups de cœur des préauditions.