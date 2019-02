Quelque 750 anciens esclaves en Libye pris en charge par le Canada

OTTAWA | Le Canada compte accueillir quelque 750 personnes victimes d’esclavage en Libye d’ici deux ans, dont 150 ont déjà obtenu l’asile dans ce pays nord-américain, a annoncé mercredi le ministre fédéral de l’Immigration.

Le nombre de migrants transitant par la Libye pour gagner l’Europe a décuplé depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi, selon les Nations unies.

Leur sort a été mis en lumière en particulier en 2017 par de multiples naufrages d’embarcations précaires en mer Méditerranée et par la diffusion d’un reportage de la chaîne américaine CNN montrant un marché aux esclaves en Libye.

« En 2017, le monde avait été choqué par les images atroces de personnes vendues comme esclaves en Libye. (...) Le Canada avait alors été l’un des rares pays à s’engager à collaborer avec le Haut commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR) pour accueillir ces réfugiés et leur offrir un nouveau toit », a indiqué Ahmed Hussen, ministre canadien de l’Immigration et ancien réfugié originaire de Somalie, dans un communiqué.

« À ce jour, nous avons accueilli plus de 150 d’entre eux et, d’ici deux ans, plus de 600 autres auront gagné le Canada », a-t-il précisé.

Le Canada « agit également pour accueillir 100 réfugiés du Niger qui ont été sauvés de centres de détention de migrants en Libye, dont plusieurs ont été victimes de trafic d’êtres humains », a fait valoir M. Hussen, précisant que « certains ont déjà commencé à arriver au Canada ».

Un rapport confidentiel des Nations unies, destiné aux quinze membres du Conseil de sécurité et consulté par l’AFP, affirmait il y a un an que le trafic d’êtres humains était en pleine expansion en Libye, à la faveur du chaos politique régnant dans ce pays où forces rebelles et gouvernementales s’opposent.

« Les Canadiens ont toujours été accueillants envers les nouveaux venus et cette générosité a contribué à protéger ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre », a conclu le ministre.