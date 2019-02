Regarder les choses bien en face

L’alerte a été déclenchée au début de janvier et sera maintenue jusqu’au 25 février. Tous les jours, les médias analysent les besoins des équipes de la LNH et lancent des noms de joueurs susceptibles d’être échangés avant la date limite des transactions.

Les allées et venues des directeurs généraux alimentent les spéculations. Ainsi, Marc Bergevin a été aperçu à deux matchs des Ducks d’Anaheim avant leur passage au Centre Bell hier soir, d’abord à Winnipeg samedi, ainsi qu’à Toronto lundi soir.

Tout de suite, les noms de Cam Fowler et de Hampus Lindholm ont été mentionnés comme partenaires potentiels de Shea Weber au sein du premier duo de défenseurs du Canadien.

Pas de conclusions hâtives

C’est bien beau tout ça, mais l’exercice demande une réflexion beaucoup plus profonde.

Premièrement, il faut savoir quels sont les plans des Ducks à ce moment-ci. L’équipe est en déroute depuis plusieurs semaines. Les attaquants comme Ryan Getzlaf, Ryan Kesler et Corey Perry sont rattrapés par les années. Malgré ses problèmes, l’équipe n’est pas loin d’une place en séries.

Si la direction décide de faire une croix sur la saison, il faudra voir comment elle envisagera l’avenir.

Décréterait-elle une reconstruction comme viennent de le proclamer ses voisins de la région de Los Angeles(les Kings), ou imiterait-elle Marc Bergevin en optant plutôt pour une réinitialisation ?

Les Sénateurs d’Ottawa et les Blackhawks de Chicago doivent se poser les mêmes questions. Les Blues de St. Louis ont repris du poil de la bête, mais ils ne sont pas plus prétendants à la coupe Stanley qu’ils ne l’étaient quand les choses allaient tout de travers plus tôt cette saison.

Réflexion profonde

C’est la période de l’année où les têtes de hockey doivent regarder de front la situation dans laquelle leur équipe se trouve. Ils doivent être réalistes.

Ils ont beau dire que tout est possible une fois que leur équipe mérite un laissez-passer pour les séries, ils savent très bien que la loi de la moyenne favorise les meilleures formations.

Aussi, Bergevin ne doit pas se laisser emporter par la belle tenue de son équipe. Il est parfaitement en droit d’être content. Il respire sûrement mieux, mais il lui manque des éléments pour espérer faire du chemin dans les séries.

Outre un deuxième défenseur, il lui faudrait deux bons attaquants de plus. Ces joueurs, il les a avec Jesperi Kotkaniemi, qui s’affirme déjà avec le grand club, avec Nick Suzuki et Josh Brooks, qui évoluent dans les rangs juniors, avec Ryan Poehling et Cayden Primeau, qui jouent au niveau universitaire, et avec Alexander Romanov, qui fait son apprentissage dans la KHL.

Pas de folies à faire

Ce sont ces joueurs que reluquent les organisations dégarnies qui sont ouvertes à parler affaires avec Bergevin.

Il n’y a pas de folies à faire.

Bergevin se retrouve dans la position où il était à son arrivée avec le Tricolore. L’équipe avait connu une saison terrible l’année précédant son entrée en scène, mais elle misait sur un bon mélange de vétérans et de jeunes, ainsi qu’une bonne banque d’espoirs.

En 2014, le Canadien a atteint la finale de l’Est contre les Rangers. Les choses n’ont pas évolué comme souhaité après.

Or, Kotkaniemi et les autres jeunes loups mentionnés plus haut semblent plus matures que certains des choix au repêchage qui s’étaient amenés avec l’équipe dans le temps.

Une raison de plus de ne pas leur toucher.

Maintenir l’ambiance

Bergevin doit aussi tenir compte de la belle ambiance qui règne dans les troupes cette saison. Il a tellement insisté sur l’importance pour une équipe d’avoir une bonne attitude qu’il serait dommage qu’une transaction vienne nuire à tout ça.

Les joueurs actuels ont beaucoup de plaisir à jouer et à gagner ensemble. Les amateurs les trouvent bien sympathiques.

Évidemment, il faut beaucoup plus que ça pour gagner la coupe Stanley, mais c’est un bon départ.

En avance sur la prédiction de Bowman

Scotty Bowman a déclaré récemment qu’il voit Jesperi Kotkaniemi dans le rôle de premier centre du Canadien à 22 ans. Du train où vont les choses, la prédiction de Bowman pourrait se réaliser bien avant.

Comme on l’anticipait, le jeune homme, qui n’était pas habitué aux rigueurs d’un long calendrier avant de se retrouver dans la Ligue nationale, a traversé une période creuse en décembre. Mais il a admirablement remonté la pente depuis.

Plus le temps avance, plus il s’impose. Il utilise son tir plus souvent, remporte sa part de mises en jeu et ne craint pas de se salir le nez.

Le Canadien peut crier victoire !

L’an prochain, il pourrait fort bien grimper au sein du deuxième trio et, dans deux ans, il pourrait être très près du premier. Il n’aura alors que 20 ans.

Max Domi pourrait retourner à l’aile. Phillip Danault et Ryan Poehling se livreraient bataille pour les postes de deuxième et troisième centres.

Dire qu’à pareille date l’an dernier, on disait que le Canadien n’avait pas de centre !

Brady incognito

L’anecdote est d’Emmanuel Favre, journaliste à la section sportive du quotidien suisse Le Matin, qui a assisté au match d’hier soir au Centre Bell.

Lors du Grand Prix de Monaco, l’an dernier, l’ami Emmanuel a eu la chance de rencontrer Tom Brady. Il a pu faire une interview en toute quiétude avec le quart des champions du dernier Super Bowl. Personne autour pour déranger. Le journaliste avait Brady à lui seul.

L’entrevue, qui fut réalisée le 28 mai, a été publiée le... 16 décembre dernier. Très bien rendu par son auteur, le texte est coiffé d’une citation de Brady, qui dit : « Je dois tout à mes sœurs. »

L’histoire démontre bien les différences entre l’Amérique et l’Europe. On peut penser qu’une visite de Brady chez nous créerait un très grand intérêt. Mais à moins de tomber sur des Américains, il semble que le quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pourrait déambuler dans les rues de Monaco incognito.