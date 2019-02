Rocket : au-delà des statistiques

Le Rocket de Laval croupit présentement au dernier rang de sa division et est à sept points d’une place en séries éliminatoires. Après quelques saisons peu convaincantes sous l’égide de Sylvain Lefebvre, l’équipe ne fait pas beaucoup mieux sous les ordres de Joël Bouchard. Mais ce dernier voit les choses différemment.

«Je n'aime pas ça perdre, mais je ne considère pas que la fiche de l'équipe révèle exactement comment les gars jouent et s'améliorent», a mentionné Bouchard, mercredi, en entrevue à TVA Sports.

«La Ligue américaine est une ligue de développement et ce qu'on voulait créer, c'est un programme, a-t-il expliqué. Un programme de développement pour les jeunes et des jeunes, on en a. Lors du dernier match, on avait 10 recrues dans l'alignement et on en a déjà eu 14. Pour la Ligue américaine, c'est quand même beaucoup.»

«J'adore l'attitude des gars, a mentionné l’entraîneur. Les gens qui viennent à la Place Bell le savent (...) on gagne beaucoup de matchs à la maison. C'est plus sur la route qu'on a de la difficulté. Les performances sont bonnes, mais on dirait qu'on est toujours un but en arrière. Ça arrive avec une équipe jeune, ça fait partie du "millage" qu'on doit leur donner.»

L’ancien pilote de l’Armada de Blainville-Boisbriand a rappelé que son équipe est à sept points seulement d’une place en séries et qu’elle possède quelques matchs en main.

Un Kulak nouveau

Une chose apparaît certaine, les défenseurs qui passent entre les mains de Bouchard et de son groupe d’entraîneurs progressent. Le cas le plus probant est sans doute celui de Brett Kulak.

Obtenu des Flames l’été dernier dans une transaction qui semblait seulement impliquer des joueurs de la Ligue américaine, l’arrière de 25 ans a commencé la saison à Laval avant d’être rappelé par «le grand club». Et rien n’indique qu’il retournera avec le Rocket cette saison.

«Je pense que Marc (Bergevin) a fait toute une transaction en donnant (Matt) Taormina et (Rinat) Valiev, a lancé Bouchard. Je n'ai rien contre ces deux-là, mais avoir un défenseur de la Ligue nationale contre deux joueurs de la Ligue américaine, c'est un coup de chapeau.»

Le jeune Victor Mete en est un autre qui a retrouvé son erre d’aller après avoir brièvement séjourné à Laval. Le défenseur de 20 ans se cherchait avant d’être envoyé dans la Ligue américaine à la fin novembre. Depuis qu’il est revenu, il apparaît impossible pour Claude Julien de le sortir de la formation montréalaise.

«C'est un jeune joueur qui a eu une progression fulgurante (...) c'était de prendre un pas de recul, pendant deux ou trois week-ends, et de travailler un aspect de son jeu. Il a un bon coup de patin, un bon jeu de transition. Il s'agissait de prendre le temps avec lui de travailler des aspects qu'on n'a pas le temps de travailler dans la Ligue nationale», a souligné Bouchard.