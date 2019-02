Sauver le soldat Téo Taxi

La pire chose à faire avec Téo Taxi serait de jeter le bébé avec l’eau de sa mauvaise gestion passée. Comme je l’écrivais la semaine dernière, l’idée initiale d’Alexandre Taillefer était un très beau projet. Des voitures électriques, des chauffeurs courtois et payés à taux horaire. Face à l’industrie dysfonctionnelle du taxi traditionnel, Téo Taxi était un modèle prometteur.

À preuve, selon un sondage Léger publié lundi dans Le Journal, 79 % des répondants souhaitent que l’entreprise soit relancée par des Québécois. D’où la lueur d’espoir qui s’est allumée hier.

Notre collègue Mario Dumont rapportait en effet que Pierre Karl Péladeau, à titre personnel, souhaiterait rescaper l’entreprise. Ce qui fut confirmé plus tard par M. Péladeau : « Je crois, et j’ai toujours cru, à la mobilité électrique et à son potentiel pour le Québec ».

Erreur libérale

C’est à suivre. N’empêche que pour le gouvernement de François Legault, le signal envoyé par la fermeture de Téo Taxi est clair. Il peut aider, mais pas n’importe comment, ni à n’importe quel prix.

En pompant des dizaines de millions de dollars en fonds publics, le gouvernement libéral avait fait le mauvais choix. Considérant la gestion déficiente de Téo Taxi, la « méthode » libérale était vouée à l’échec.

Plus flexible

Pis encore, les libéraux n’ont même pas vu à modifier en profondeur la réglementation désuète encadrant l’industrie du taxi. Ils ont refusé de l’adapter enfin à des modèles d’affaires différents de celui du taxi traditionnel.

Y compris même en permettant une certaine modulation des tarifs selon la qualité et le type de service offert aux clients. Pour le gouvernement caquiste, il est à espérer que la leçon est apprise.

Il s’agira de voir dans quelle mesure le sauvetage de Téo Taxi est encore possible. Mais s’il l’est, la nouvelle serait excellente. Et s’il renaissait entre des mains québécoises compétentes et expérimentées, elle le serait encore plus.