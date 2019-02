Un enfant c'est bien, mais deux c'est mieux!

Il y a 10 ans, elles n'avaient pas encore donné la vie. Aujourd'hui, ces personnalités québécoises sont les fières mamans de deux enfants. En voici neuf dont le quotidien n'est plus du tout le même que lorsqu'on les a connues...

Anne-Marie Withenshaw

C'est en août 2013 qu'Anne-Marie Withenshaw a commencé à fonder sa petite famille. Elle et son amoureux Jay Walker ont accueilli Emma-Rose, leur première fille. La nouvelle maman a rapidement présenté sa «belle princesse» sur Instagram en plus de remercier le personnel de l'Hôpital Royal Victoria, à Montréal, où a eu lieu la naissance. Cinq ans plus tard, quelques jours seulement avant de fêter l'arrivée de 2019, l'animatrice – qui a dû céder sa place à l'émission C'est juste de la TV – a mis au monde une deuxième fille prénommée Chloé, cette fois à l'Hôpital général juif de Montréal.

Ève Landry

Photo d'archives Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Quand l'horloge biologique de l'actrice Ève Landry s'est mise à sonner, les choses n'ont pas tardé. La vedette du téléroman Unité 9 et de la nouvelle comédie M'entends-tu? a pris les choses en main avec son conjoint Jérémie Lemieux. Elle a d'abord conçu et donné la vie à Frédérique, une petite fille née en février 2017. Peu de temps après, un autre projet bébé a été mis de l'avant si bien que le petit Louis est arrivé en mai 2018. De son propre aveu, l'intense comédienne est maintenant beaucoup plus sensible sur les plateaux de tournage quand vient le temps de créer des scènes chargées.

Marie-Claude Savard

Ce n'est qu'au milieu de la quarantaine que Marie-Claude Savard a pu goûter aux joies de la maternité. En effet, l'animatrice allait très bientôt fêter ses 45 ans quand elle a accouché de sa fille, Charlotte, en novembre 2016, sur un lit du CHUM, à Montréal. Nullement ralenti pas son âge, l'heureuse maman n'a pas laissé filer la vie et a répété l'expérience avec une nouvelle grossesse. En septembre 2018, le soir du Gala des prix Gémeaux, toujours entre les murs du CHUM, le véritable travail s'est amorcé pour qu'elle et son homme, Jean-Martin Bisson, puissent accueillir un garçon, Henri.

Marilou

L'aventure Trois fois par jour n'est pas le seul projet heureux qu'a réussi à créer l'ancien couple formé de Marilou et Alexandre Champagne. Leur fille Jeanne, née en décembre 2005, est également une grande source de fierté pour les jeunes parents. Publiant souvent des photos d'elle sur les réseaux sociaux, Marilou a d'abord préféré ne pas exposer le visage de sa fille par souci d'équilibre personnel. Après l'annonce d'une rupture médiatisée à l'été 2017 avec celui qu'elle a épousé en 2014, Marilou a retrouvé l'amour grâce à Alex McDuff. Cette relation s'est développée à un tel point que la petite Rose est née en août 2018.

Bianca Gervais

Mariés depuis 2011, Bianca Gervais et Sébastien Diaz partagent plusieurs choses, dont l'animation du rendez-vous télé «Format familial». En avril 2014, leur vie commune a pris une toute nouvelle dimension quand est née leur première fille Liv, leur «muse chevelue», comme l'a décrite la nouvelle maman, à l'Hôpital de LaSalle. Poursuivant tous deux leur carrière à l'écran, les amoureux ont souhaité agrandir leur famille. Leur demande a été entendue, car Bowie, leur deuxième fille prénommée en l'honneur du regretté chanteur David Bowie, a vu le jour en février 2018, après une grossesse gardée secrète. Sur Instagram, Bianca Gervais a alors écrit que l'enfant «rocke déjà notre univers».

Justine Laberge

Justine Laberge et David Bussières sont bien plus que des complices sur scène. Connus sous le nom du duo pop Alfa Rococo, les artistes sont des amoureux, mais aussi les parents de deux filles nées à moins de trois ans d'intervalle. C'est en janvier 2015 qu'a débutée leur aventure en tant que nouveaux parents. La petite Marine, «notre petit miracle» comme ils l'ont déjà qualifiée, a pavé la voie à une nouvelle vie pour les deux artistes. En octobre 2017, ils ont répété l'expérience en accueillant Luna. Âgé d'à peine cinq semaines, le bébé a dû être hospitalisé, mais tout s'est bien déroulé à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Catherine Laflamme

Ce n'est pas grâce à «Occupation double» que Catherine Laflamme a pu trouver le grand amour. La candidate de la téléréalité en 2007 a plutôt séduit le talentueux joueur de hockey Kristopher Letang des Penguins de Pittsburgh – qui a soulevé trois fois la coupe Stanley – qu'elle a épousé à l'été 2015. Or, bien avant d'unir leurs destinées, les amoureux ont conçu le petit Alexander né en novembre 2012. Malgré eux, il leur a fallu patienter un certain temps afin d'agrandir leur famille (une fausse couche a été médiatisée en 2016). C'est Victoria qui a récompensé leur persévérance en leur faisant cadeau de sa présence en juillet 2018.

Bénédicte Décary

Près d'une décennie déjà, Bénédicte Décary a succombé au charme de François Papineau qui a auparavant entretenu une longue relation amoureuse avec Sylvie Moreau. Après quelques années à partager leur bonheur à deux, les acteurs ont consacré du temps à fonder une famille. En décembre 2015, ils sont devenus parents pour la première fois le jour de la naissance de leur fille Céleste. Poursuivant leurs différents parcours tant à la télévision, qu'au cinéma et au théâtre, ils ont connu une autre grande joie quand madame a accouché d'un garçon, Lambert, en avril 2018. Elle a toutefois attendu quelques semaines avant d'annoncer l'heureuse nouvelle sur un tapis rouge.

Mariloup Wolfe

Un des couples chouchous des années 2000 a sans contredit été Mariloup Wolfe et Guillaume Lemay-Thivierge qui ont souvent foulé les tapis rouges ensemble. En plus d'avoir collaboré au cinéma et à la télé, ils ont fondé une famille de deux garçons, Manoé et Miro, nés à moins de deux ans d'intervalle, en mai 2010 et décembre 2011. Rayonnants, les amoureux semblaient alors filer le parfait bonheur. Ce fut donc une grosse surprise quand leur rupture a été annoncée en novembre 2015 après une union qui a duré près de 15 ans. Peu de temps après, on a appris que l'acteur – aussi papa d’une adolescente prénommée Charlie – formait un couple avec Émilie Bégin qui a donné naissance à son quatrième enfant, le petit Théodore.