Un film d’amour avec Charles Metlon, Reggie dans «Riverdale», sort bientôt

Charles Melton de Riverdale jouera le rôle principal dans The Sun is Also a Star, le prochain film qui vous fera pleurer.

Le film est une adaptation du roman du même nom de l’auteur Nicola Yoon.

C’est une histoire d’amour entre un grand romantique, Daniel (Charles Melton), et une jeune femme plutôt terre à terre du nom de Natasha.

Alors que cette dernière vient tout juste d'apprendre qu'elle pourrait être déportée des États-Unis et forcée de retourner en Jamaïque, elle rencontre Daniel.

C’est l’actrice Yara Shahidi qui interprète Natasha. En entrevue avec le magazine People, elle a expliqué qu'elle ressemblait beaucoup à son personnage, parce qu’elle aussi adore la science et se fie aux faits.

Alors que Daniel sauve Natasha d’un accident potentiel, les deux tombent amoureux. Mais ce n’est pas si facile, ils seront séparés par la vie.

De plus, leurs deux familles sont extrêmement différentes et celle de Daniel, des Coréens, n’accepte pas cette relation ni sa passion pour la poésie.

Voyez la bande-annonce dès maintenant:

On a tellement hâte de voir ces deux magnifiques acteurs tomber en amour le 17 mai 2019!

