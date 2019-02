Un homme vole 70 paires de chaussures usagées pour son «plaisir sexuel»

Un Japonais subit actuellement un procès pour avoir volé plusieurs paires de chaussures à Saitama et Tochigi, en banlieue de Tokyo.

Selon The Japan Times, Makoto Endo, 40 ans, est soupçonné d’avoir dérobé plus de 70 paires de chaussures usagées entre juin 2017 et août 2018.

Il aurait avoué aux policiers avoir commis ces crimes parce que renifler des souliers usagés lui procure un «plaisir sexuel», qu'ils aient appartenu à des hommes ou des femmes.

Les policiers ont arrêté Endo en septembre dernier parce qu’ils le soupçonnaient d’être impliqué dans une série de vols de chaussures.

En fouillant la maison du suspect, ils ont trouvé un grand nombre de souliers dans des boîtes.