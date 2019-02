Osez l’été en février : de la même façon que l’on se déguise durant le Carnaval ou pour un bal masqué, sortez votre plus beau short et crinquez le chauffage le temps d’un repas.

Si la fraîcheur persiste, je suggère de tout simplement vous tourner vers une salade et un plat de pâtes. Faites semblant que c’est l’été, ou du moins essayez.

Ma mère, qui est née au mois de février il y a de nombreuses années, dit toujours que février est le pire mois et qu’il faut se concentrer sur ceux qui vont venir avec le petit vent chaud du printemps. Pour oublier les tempêtes et le froid sibérien dont nous sommes victimes (même ceux qui ne jurent que par le ski et la raquette n’en peuvent plus), passons directement le temps d’un petit repas à un menu estival.

Pour la salade, j’ai utilisé des petites pommes de terre et des tomates cerises. Les couleurs me font du bien tellement je rêve d’été. Pour le plat de pâtes, j’ai utilisé des légumes qui viennent de loin en ce moment de l’année. Je n’ai aucune honte, car lorsqu’il s’agit de notre bien-être mental, rien n’est trop beau.

Alors qu’attendez-vous ? Osez !

Salade de pommes de terre, tomates et roquette

Photo courtoisie

Rien qu’avec les légumes de ce plat, vous réveillerez les saveurs estivales qui nous manquent tant.

Portions : 4

4 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 25 min

Ingrédients

900 g (2 lb) de petites pommes de terre

125 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

3 gousses d’ail pelées et finement hachées

24 tomates cerises, en moitiés

1 c. à s. de sucre

16 olives noires à l’huile

1 c. à s. de jus de citron

2 c. à s. de vinaigre de vin

1 c. à t. de sel d’ail

1/4 c. à t. de poivre blanc moulu

1 barquette de roquette

Méthode

Dans une casserole d’eau froide salée, cuire les pommes de terre 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Pendant ce temps, dans un grand poêlon, faire chauffer 2 c. à s. d’huile d’olive. Ajouter l’ail et les tomates cerises. Faire revenir à feu moyen 2 minutes. Saupoudrer de sucre. Poursuivre la cuisson à feu doux 10minutes, en secouant le poêlon souvent. Égoutter les pommes de terre puis les déposer dans un grand bol. Ajouter les tomates confites et leur jus de cuisson, les olives, le jus de citron, le vinaigre et le reste de l’huile d’olive. Assaisonner de sel d’ail et de poivre. Mélanger. Répartir le mélange de pommes de terre dans des assiettes. Garnir de roquette et servir immédiatement.

Pâtes aux légumes et fromage de chèvre

Photo courtoisie

Un plat à déguster chaud ou froid avec des couleurs qui mettent du baume sur nos engelures. Un petit verre de blanc frais, et le tour est joué.

Portions : 6

6 Préparation : 15 min

15 min Cuisson : 10 min

10 min Repos : 20 min

Ingrédients

450 g (1 lb) de pâtes courtes (farfalle ou penne)

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

60 ml (1/4 tasse) de coulis de tomate

1 c. à t. d’origan séché

1 gousse d’ail finement hachée

1 c. à s. de vinaigre balsamique blanc

1 c. à s. d’estragon haché

1 oignon rouge pelé et finement haché

1 poivron jaune en lanières

1 poivron rouge en lanières

1 poivron vert en lanières

1 courgette moyenne en tranches fines

16 olives vertes dénoyautées

Le zeste râpé d’un citron

225 g (8 oz) de fromage de chèvre frais, émietté

Sel et poivre

Méthode