Une enfant blessée par une pomme lancée d’une voiture

SAINT-ANTONIN | Une fillette de 8 ans a été blessée à l’œil par une pomme qu'a lancée le passager d’un véhicule, alors qu’elle retournait à l’école, mardi, sur l’heure du midi. Un geste gratuit dénoncé par ses parents, qui ont porté plainte à la police.

Après être allée dîner chez sa gardienne, Léa-Rose Chouinard, 8 ans, retournait à l’école à pied en compagnie de son frère de 10 ans lorsqu'ils ont croisé un véhicule dans la rue Pelletier, à Saint-Antonin, près de Rivière-du-Loup.

Une femme conduisait et un homme était passager, selon ce que les enfants ont pu voir.

Ils ont pointé les enfants en riant, puis le passager a lancé une pomme que la petite a reçue directement sur l’œil, ont raconté les jeunes. La voiture a ensuite accéléré.

Selon les parents, les événements ont été filmés par une caméra de surveillance et une pomme a été retrouvée par terre dans la neige.

«Les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ont fait ça. Ça ne se fait pas à un adulte... À des enfants, c’est horrible. Tu ne fais pas ça», a dit Hélène April, la mère de Léa-Rose.

La petite, blessée à l’œil et en pleurs, s’est rendue au coin de rue suivant, où se trouvait un brigadier qui l’a emmenée directement à l’école pour qu’on l'aide.

Pas de séquelles

Ses parents ont été appelés et on leur a conseillé d’aller consulter un médecin à l’hôpital. La petite ne gardera pas de séquelles à l'œil, mais une rougeur est apparue, en plus de la douleur. Surtout, la petite est maintenant craintive et ne comprend pas que quelqu’un ait pu commettre un tel geste.

Les parents et leur fille ont rencontré les policiers durant l’après-midi. Ils espèrent que les personnes qui étaient à bord du véhicule soient retrouvées et qu'elles comprennent que le geste complètement gratuit aurait pu avoir des conséquences encore plus graves.

«On veut qu’ils comprennent que ça ne se fait pas et que c’est un geste grave. Surtout qu’ils ne le refassent pas, qu’ils ne s’amusent pas à se promener un peu partout et à frapper n’importe qui», a conclu la mère de la petite.