Une grossesse inattendue pour Maïka Desnoyers et Étienne Boulay

Le couple formé d'Étienne Boulay et Maïka Desnoyers ont eu le bonheur d'annoncer une nouvelle importante sur leurs réseaux sociaux : les amoureux de longue date attendent un autre enfant.

Cette quatrième grossesse est une surprise pour le couple qui utilisait un moyen de contraception et qui avait convenu que leur «famille était complète».

«Ça fait que... Malgré un stérilet. Malgré qu’on s’était dit que notre famille était complète. Malgré le fait qu’on s’est beaucoup remis en question y’a pas si longtemps... la vie a décidé qu’il y aurait un 4ème bébé pour notre famille recomposée.», indique Étienne Boulay sur Instagram. On peut voir le couple souriant, avec une photo de l'échographie.

Bien que ce nouveau bébé n'était pas prévu, les futurs parents se disent bien heureux de pouvoir accueillir un quatrième enfant au sein de leur famille.

«Pis même si ma réaction initiale était vraiment poche (sous le choc, j’ai passé des heures à fixer l’horizon sans dire un mot), ça reste le plus beau cadeau que la vie puisse nous donner. Un beau privilège et on se promet d’être à la hauteur Maïka et moi, même si on sera en solide infériorité numérique dans quelques mois.», termine l'ex-joueur des Alouettes.

Ce sera le deuxième enfant du couple, mais le quatrième enfant de Maïka Desnoyers et Étienne Boulay de relations précédentes. La famille sera donc composée de quatre beaux enfants, Luca, Hayden, Anna et le petit bout de chou à venir.