Une magnifique photo de Vanessa Pilon qui allaite son bébé en voyage

Vanessa Pilon et Alex Nevsky, qui forment l’un des couples chouchous des Québécois, sont actuellement en voyage là où il fait chaud avec leur beau bébé tout neuf, Claire.

La petite famille documente graduellement son voyage sur les réseaux sociaux et la dernière photo partagée par Alex Nevsky est celle qui a suscité le plus de réactions. Le magnifique cliché montre la jolie maman toute souriante en train de nourrir son enfant. Sans surprise, la photo candide a récolté plus d’une dizaine de milliers de mentions «j’aime».

Vanessa Pilon a déjà partagé un cliché d’allaitement auparavant sur son compte Instagram, elle qui souhaite normaliser l’allaitement. La petite Claire est née cet été et les parents ont fait le choix de ne pas montrer, pour l'instant, son visage sur les réseaux sociaux.