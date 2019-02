Une redoutable machine offensive s’amène en ville

Avant de jouer dehors à la Classique hivernale de Saint-Tite, où les Remparts en seront à une deuxième participation, samedi, la troupe de Patrick Roy aura fort à faire jeudi soir pour limiter les dégâts contre la meilleure équipe au Canada que sont les Huskies de Rouyn-Noranda, victorieux à leurs 14 dernières sorties.

Forts d’une fiche de 44-7-0-1 et d’une récolte de 89 points, les Huskies voguent tout droit vers le championnat de la saison régulière dans la LHJMQ ainsi que vers l’une des meilleures campagnes de l’histoire. Avec 16 matchs à jouer, ils peuvent toujours espérer battre le record de 58 victoires partagé par quatre équipes.

Mais en dépit du passage au Centre Vidéotron des puissants Huskies, Patrick Roy n’a pas trop changé son approche avec ses protégés. Si l’affrontement semble inégal à première vue, Roy s’attend tout de même à ce que son club ne s’en laisse pas imposer sur sa patinoire.

« On ne pense pas à eux autres, on pense à nous autres. Je veux voir ce qu’on peut améliorer sur le plan collectif et sur le plan individuel, je veux vouloir compétitionner avec eux. Mais je me concentre sur nous. De toute façon, on n’est pas dans la même division et la seule manière qu’on peut les affronter, c’est dans le carré d’as ! » a lancé l’entraîneur-chef et directeur général à la veille du match.

Aucun complexe

Ses ouailles pourraient-elles être impressionnées de voir à l’œuvre des joueurs de la trempe des Noah Dobson et Joël Teasdale, pièces maîtresses acquises lors de la plus récente période des transactions ?

« J’espère que non. Oui, c’est une bonne équipe, mais ce sont tous des gars du même âge. Ils ont quatre bons trios, ils ont une bonne brigade défensive et ils sont bien équipés devant le filet. Il y a une raison pour laquelle ils sont premiers, mais je ne voudrais pas que nos joueurs soient impressionnés ou intimidés par qui que ce soit.

« Durant la saison, on a bien fait en général contre des équipes de premier plan. Je n’ai qu’à penser au voyage à Moncton et à Halifax. Le hockey, ça va toujours se jouer sur la patinoire. Et non dans le mental », a-t-il analysé.

Pas droit à l’erreur

Pour Édouard St-Laurent, la formule est simple : aucun relâchement ne sera permis si les Remparts veulent maintenir la cadence des visiteurs de l’Abitibi, qui inscrivent en moyenne 4,50 buts par match (236 au total) et qui en allouent à peine deux (105 au total).

« Il faudra être bons défensivement et limiter les revirements. Il faut aussi être bons en avantage numérique et en désavantage numérique. Si on est dans leur face, ça peut bien aller », a souligné l’attaquant de 18 ans.

Par ailleurs, St-Laurent se sent fébrile en vue du match à ciel ouvert de samedi contre les Cataractes de Shawinigan.

« Je suis très excité. Je n’ai jamais vécu ça. J’ai hâte. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. C’est un match comme un autre, mais ça va être le fun de jouer dehors et de profiter de ce moment-là », a résumé celui qui a vécu une expérience similaire au niveau pee-wee en 2012 à Lévis.

Côté avait encerclé la date

Louis-Filip Côté attendait la journée du 7 février avec impatience.

Échangée aux Huskies de Rouyn-Noranda pendant la dernière période des échanges, la fierté de Laurier-Station affrontera ses anciens coéquipiers pour la première fois, jeudi soir. Et quoi de mieux que de se pointer en ville avec l’équipe de l’heure dans la LHJMQ !

« Depuis que j’ai été échangé, je savais qu’on venait jouer à cette date. J’ai très hâte et c’est chez nous, en plus. Il y aura pas mal de monde de ma famille ! C’est toujours spécial de jouer contre d’anciens chums, mais je vais m’assurer d’être compétitif et on se parlera après le match », a mentionné Côté en entretien téléphonique avec Le Journal alors que les Huskies se dirigeaient vers la Vieille Capitale.

Depuis son retour dans la capitale nationale du cuivre, où il avait démarré sa carrière junior en 2015 avant de passer aux mains des Remparts, Côté a conservé la même production avec 16 points en autant de rencontres. Il en avait inscrit le même nombre en 15 rencontres à Québec, lui qui avait dû rater plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville.

« Je suis très content parce que j’étais un peu sceptique avec ma blessure. Je pense que je n’ai jamais vu une aussi belle chimie d’équipe. On a été bien accueillis, les trois [en parlant de Dobson et de Teasdale] », a-t-il souligné.

Mission claire

Après avoir vécu trois exclusions hâtives en séries dans l’uniforme des Diables rouges, Côté pourrait mettre fin à sa guigne avec brio ce printemps alors que les Huskies seront identifiés comme les principaux aspirants lorsque les séries se mettront en branle, à la fin mars. D’ici là, ils tenteront de consolider leur emprise au sommet du classement général.

« Je suis ici pour gagner, il n’y a aucun doute. On a hâte aux séries, mais on se concentre sur la fin de saison. On le sait, le premier rang, mais on veut avant tout finir la saison en force et s’assurer d’être prêts pour les séries. »