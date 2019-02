Unilingues recherchés à la Banque de l’infrastructure du Canada

La Banque a affiché une dizaine d’offres d’emploi au cours des dernières semaines, sur son site web et sur le réseau LinkedIn.

Tout au plus, le bilinguisme est perçu comme un « atout », ou un « important atout » par la direction de la BIC.

On ne parle pas de postes anodins pour la société d’État. Elle cherche, par exemple, un nouveau directeur général des relations internes et externes, dont une partie du mandat consiste à échanger avec les gouvernements des provinces – dont le Québec – et les villes.