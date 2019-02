Vrak et l'autruche

Je crois avoir sensiblement eu la même réaction que tout le monde quand j’ai vu passer le titre : « 10 trucs pour réussir ton sexfie sans ruiner ta réputation », de la chaîne jeunesse Vrak.

Pour vous le dire sans détour, j’ai carrément eu envie de m’indigner au meilleur de ma personne.

Mais, j’ai pris un grand respire, j’ai mis mon sentiment premier en attente et je suis allé voir ce que le titre avait à dire.

Eh ben, force m’est d’admettre que les conseils, même si proposés pour faire très « cool »... sont pas si mal.

On y parle de consentement, de l’importance de la confiance en soi et en l’autre, de la connaissance de ses goûts et de ses désirs, et des dangers des téléphones intelligents.

L’article suggère de préférer l’esthétisme à la vulgarité, de toujours rester authentique et insiste bien sur le fait que les filles sont maîtresses de leurs corps et qu’elles n’ont l’obligation de rien si elles n’en ont pas sincèrement envie.

Tout ça est très bien, mais là où ça grafigne, c’est que la clientèle de Vrak n’est pas exclusivement composée de jeunes adultes sexuellement actifs et préalablement éduqués, mais d’une vaste majorité d’adolescents et de jeunes pré-pubères-éponges en plein développement.

Or, l’éveil aux choses de l’amour et de la séduction n’est pas censée passer par le sexfie.

Simple question de ne pas brûler d’étapes.

Elle est là, la maladresse, surtout avec ce qui se passe présentement au Séminaire des Pères Maristes, qui nous offre le parfait exemple des dangers et conséquences qui guettent les jeunes qui pratiquent le sexfie sans connaître ses principes.

Cela dit, cet épisode avec Vrak nous révèle surtout le visage de nouvelles réalités et plus encore la criante absence d’éducation sexuelle. C’est sans compter l’importance capitale de ne pas laisser la responsabilité d’un enseignement aussi déterminant, à une chaîne de télévision, aussi bien intentionnée soit-elle.

Les « sexfies » et autres pratiques virtuelles du genre existent. Ce sont des coutumes passablement répandues et pas que chez les jeunes, soyons honnêtes.

Ces choses ne sont pas mal en elles-mêmes et je crois que bien hypocrite serait celui ou celle qui lancerait la première pierre et que bien encombrant serait celui qui les nierait en jouant à l’autruche.

C’est une autre approche pour expérimenter sa sexualité et son intimité. C’est une façon nouvelle de vivre son rapport au corps, au sien comme à celui de l'autre, ainsi qu’une manière, finalement comme bien d’autres, de forger ses instincts de séduction.

Et il faudrait arrêter de penser que les jeunes ont inventé le sexe et ses fantaisies.

J’ai même envie de dire – non sans un clin d’œil complice – que nos parents et nos grands-parents ont fait « un peu plus pire » que de s’envoyer des petites photos coquines, à l’ère de l’amour libre!

Mon point est simplement que ç’a toujours été le propre d’une nouvelle génération que de faire tourner chèvre la précédente.

Et vous voulez que je vous dise? Je trouve ça beau, car autrement, on danserait encore chez nos pères, devant le curé, au bras de nos cousins à marier.

Mais, comme en tout, il y a ce petit truc qui s’appelle la mesure dans l’excès.

L’intelligence et la conscience de soi et des autres, même au cœur des passions les plus enlevantes et surtout l’éducation, l’éducation, l’éducation!

Je crois que les évidences parlent d’elles-mêmes : le Québec doit se prémunir d’un véritable programme d’éducation sexuelle – protégé des ambitions des lobbys et allant bien au-delà de la meilleure technique pour mettre un préservatif – dédié aux prochaines générations québécoises.

C’est le gage d’une descendance en santé dans sa tête, dans son cœur et dans son corps, c’est aussi simple que ça.

Mais la plus grande question demeure celle-ci : qui pourra réfléchir et produire avec intelligence, justesse, justice et en toute bienveillance laïque et universelle un tel programme, tout en étant ultra vigilant face aux dérives idéologiques qui le guette?

Et enfin, quel sera son moyen de transmission?

Si l’urgence est indéniable, tout l’épineux de la question se trouve là.

Et en attendant, chers amis, sexter intelligemment!