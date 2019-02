BELLAND, Jeannette Brochu



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Jeannette Belland, épouse de feu Dave Belland et sœur de feu Henri-Louis, Robert et Jacques Brochu. Elle laisse dans le deuil son fils David, ainsi que son frère Paul et ses sœurs Nöella, Thérèse et Suzanne. Elle nous manquera beaucoup.Elle est décédée le 30 janvier dernier au CHSLD Joseph-François Perrault, entourée d'une équipe de soignants attentionnés et dévoués. La famille accueillera des condoléances au