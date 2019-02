LAROSE, Dorothée Lambert



À la maison Victor-Gadbois, le 2 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Dorothée Lambert, épouse de monsieur Arthur Larose, fille de feu monsieur Almanzor Lambert et de feu madame Annette Roberge. Elle demeurait dernièrement à Longueuil, native de Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Lise et Suzanne; ses petits-enfants: Sarah et Julien; ses frères et soeurs: Agathe, Gaston, feu Marguerite, feu Jean-Claude, Marien, Denis, Berthe, Hélène, Louis-Marie et Anne-Marie; ainsi que tous ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis. La famille demande de ne pas envoyer de fleurs, mais de remettre un don à la Maison Victor-Gadbois, des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera aude 10h à 12h et de 13h à 17h.