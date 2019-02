ANCTIL, Colette Lévesque



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 janvier 2019, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédée madame Colette Lévesque, épouse de monsieur Aurèle Anctil, fille de feu dame Eugénie Pelletier et de feu monsieur Alphonse Lévesque. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :, de 16h à 18 h30.L'inhumation des cendres aura lieu le jeudi 14 février 2019 à 13h30 au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son époux Aurèle, elle laisse dans le deuil son fils Serge; ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Carmelle (Pantaléon Thiboutot), feu Marie-Marthe (feu Jean-Marc Beaulieu), Luc-Antoine (Gaétane Roussel), Raymond (Marie-France Dubé), feu André (Liliane Courcy), Monique (feu Jean Hudon), Gertrude (Roger Hudon) et feu Nicole (Richard Ouellet); sa belle-sœur de la famille Anctil: Geneviève et ses filles Diane et Christine; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et voisins.La famille tient à remercier Dre Amélie Robitaille pour son professionnalisme et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec QC Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org et Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus 10, rue de l'Espinay, Québec, QC Tél.: 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.