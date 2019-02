ROUTHIER MORAN, Rita



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 23 janvier 2019, entourée de ses proches et dans la sérénité, est décédée à l'âge de 94 ans et 11 mois Dame Rita Routhier, épouse de feu Monsieur John Moran. Elle demeurait à St-Patrice-de-Beaurivage. La famille vous accueillera à lale vendredi 8 février de 19 h à 21 h, le samedi 9 février de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ethel (Benoit Napert), feu Maurice (Lorraine Cyr), Margot (Gaston Thivierge), Arlene (Normand Thivierge), feu Alan, Larry (Francine Deneault), Carin (Carole Larochelle), Gene (Sylvie Drouin), Danny (Chantal Gagné); ses 21 petits- enfants ainsi que 9 arrière-petits-enfants. Ses frères et soeurs: Marie-Anne (feu Gaston Gagnon), Marie-Ange (feu André Chabot), Madeleine (Marcel Chabot), Alphonse (Marie Mercier), feu Rosaire (Rose Chabot), feu Jean-Marie (prêtre), feu Irené, feu Lucienne (feu Roger Beauchamp), feu Doria (feu Ida Demers), feu sœur Berthe, feu Marie-Rose (feu Jean Perreault), feu Adrien (feu Yvette Perreault), feu Germaine (feu Gonzague Nadeau). Elle laisse également dans le deuil son beau frère Hugh Donahue, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousin(e)s et amis(es). Tous les membres de la famille désirent adresser un remerciement spécial au Dr Fréchette, au personnel du 3 Sud et des soins intensifs de l'Hôpital Charles-Le Moyne de Greenfield Park pour leur grand dévouement, l'affection et les soins prodigués à leur maman, également à tous ceux qui ont partagé leur chagrin. Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie manifestées de quelque façon que ce soit furent très appréciées. Merci à chacun et chacune de vous. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de St-Patrice-de Beaurivage, 486 rue Principale, bureau 200, St-Patrice-de-Beaurivage, G0S 1B0 fabstpatrice@gmail.com. La direction des funérailles a été confiée à la