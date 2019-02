BRETON, Lilianne Fournier



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 22 janvier 2019, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée madame Lilianne Fournier, épouse de feu monsieur Raymond Breton, fille de feu madame Jeanne-Emma Turbis et de feu monsieur Édouard Fournier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Lise et Sylvie; sa sœur Thérèse (feu Maxime Langlois et feu Clément Roy), ses frères: feu Jean-Noël (Marguerite Nelson), feu Raymond (Anne-Marie Pichette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux, son frère Roland (Yolande Lafrance).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 10 h. L'inhumation se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Un remerciement particulier au personnel du 5ième étage de l'Hôpital St-François- D'Assise ainsi qu'au personnel du 3ième étage du Centre d'hébergement Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca ou par des Offrandes de messes. Des formulaires seront disponibles sur place.