MERCIER, Luc



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 30 janvier 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Luc Mercier, époux de madame Johanne Auger, fils de feu madame Angéline Simard et de feu monsieur Marcellin Mercier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses garçons Olivier et Jérôme (Katie Carrier); ses frères et sœurs: Nicole (Serge Debellefeuille), Jean-Marc (Claudette Bolduc), Jocelyne (Lionel Potvin), Louise et Serge (Lise Fradet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Réjean (Lise Lepage), Guy (Suzanne Lemay), Gaétan (Danielle Levesque), Luc (Marcel Chouinard), Yves (Eleonora Bernhauser) et Bruno (Isabelle Deschêsne). Il laisse également dans le deuil son beau-père monsieur Charles-Auguste Auger (feu Rachel Demers) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h30 à 19h30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation (ancien) ultérieurement. La famille adresse de sincères remerciements au personnel soignant du service d'hemato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Patro Roc-amadour au lien suivant : https://www.patro.roc-amadour.qc.ca/page/ 370/Informations-generales/Faites-un-don/Don-en-ligne . Des formulaires seront disponibles sur place.