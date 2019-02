15 trucs pour passer plus rapidement par-dessus son ex

Quand on a le cœur brisé, ça fait tellement mal qu’on se demande si un jour on arrivera à guérir cette énorme plaie ouverte.

Eh bien oui, on en revient et on guérit. Cela prend assurément du temps, mais il existe plusieurs façons d’aider le processus de guérison de votre petit cœur. Il faudra de la volonté pour appliquer ces trucs, mais ils vous aideront à coup sûr.

Voici donc 15 trucs pour guérir votre cœur brisé et passer par-dessus votre ex:

1. Coupez les ponts, pour de vrai.

Pour passer par-dessus votre ex, il faut absolument que vous arrêtiez de lui parler. Ça ne sert à rien de vous écrire encore des paragraphes, c’est terminé. Plus de textos, plus d’appels. Pour y arriver, il faut couper tous les ponts. Ça la gang, ça inclut aussi les drunk texts. En plus d’être gênant le lendemain, ça ne vous aide pas à guérir.

2. Ne tentez pas de vous informer sur sa vie

Il faut que vous résistiez à la tentation de demander à vos amis communs s’il voit une fille ou s’il a eu l’emploi qu’il voulait. Cela ne risque que de vous faire de la peine. Il faut aussi arrêter de stalker son profil et ses mentions j’aime Instagram/Facebook. C’est toxique, donc c’est non.

3. Débarrassez-vous de ses choses et ce qui vous fait penser à lui/elle

Vous vous faites du mal à vous-même en dormant dans son coton ouaté. Préparez un sac avec ses choses et remettez-le-lui. Rangez vos souvenirs ensemble dans une boîte. Vous saurez le jour où vous pourrez les ressortir sans avoir un pincement au cœur. D’ici là, on les laisse loin dans le garde-robe!

4. Évitez de tomber «accidentellement» sur lui/elle

Soyons honnête, en peine d’amour, on tente bien souvent de tomber «accidentellement» sur son ex. C’est drôle, c’est souvent la journée où vous mettez votre plus belle robe et du rouge à lèvres. Couper les ponts, c’est aussi éviter de créer des situations malsaines pour vous.

5. Visualisez votre futur sans lui/elle

Cela peut être déstabilisant si vous aviez des plans à long terme avec votre ex. En prenant le temps de visualiser vos projets et votre futur, vous créez des plans à long terme et des buts pour vous-même. Cela vous aidera à ne plus penser à lui quand vous imaginez votre avenir.

6. Passez du temps avec vos ami(e)s et votre famille

Même si parfois, ils sont un peu laissés de côté durant une relation, vos ami(e)s et votre famille sont toujours là pour vous. En passant du temps avec eux, vous vous sentirez moins seule, mais vous créerez également de nouveaux souvenirs qui vous aideront à vous remettre sur pied.

7. Apportez du changement dans votre vie

Que ce soit en changeant de coupe de cheveux, en redécorant votre chambre ou en rafraîchissant votre garde-robe, vous vous donnerez un boost d’estime et de bonheur. Du changement, c’est toujours gagnant pour passer à une nouvelle étape de sa vie.

8. Arrêtez d’analyser et de suranalyser

C’est parfois difficile de faire taire ses pensées, mais c’est nécessaire. Ce n’est pas en vous remémorant votre dernière chicane, en repensant à la fois où vous avez monté le ton trop fort ou en repensant à un autre souvenir que vous passerez à travers votre cœur brisé. Il faut apprendre à laisser aller certaines choses. Ça ne sert à rien non plus d’imaginer votre ex dans un bar avec une autre fille/un autre gars. Arrêtez de vous faire du mal pour rien.

9. Restez active ou remettez-vous en forme

Bien souvent quand on a de la peine, on a envie de rester dans son lit et écouter des séries. Restez active, cela libérera des hormones qui sont essentielles pour garder votre moral haut. En plus, de travailler sur votre corps et votre santé vous donnera une meilleure estime personnelle. Quoi de mieux?

10. Rappelez-vous les points négatifs

En peine d’amour, on se remémore bien souvent les beaux moments de la relation, ce qui est destructeur et pas nécessairement représentatif. N’oubliez pas que si vous n’êtes plus ensemble, c’est qu’il y avait des problèmes et des points négatifs. Rappelez-vous ceux-ci et travaillez pour qu’ils n’arrivent pas dans votre prochaine relation.

11. Prenez l’avantage de votre nouvelle liberté

Être célibataire, ce n’est pas du tout négatif. Cela signifie que vous êtes la seule personne sur laquelle vous devez mettre du temps et de l’énergie, c’est merveilleux! Vous prenez des décisions selon vous et uniquement vous.

12. Planifiez de nouveaux projets

C’est le moment parfait pour faire des choses pour vous-même. Vous avez envie de voyager, d’apprendre un nouvel instrument, de vous impliquer dans un comité à l’école? GO! En plus de vous occuper l’esprit, cela contribue à améliorer l’amour que vous avez pour vous-même, ce qui est très important.

13. Prenez le temps d’en discuter, mais apprenez à arrêter quand c’est le temps

C’est important d’en parler à vos proches, mais il vient un temps où il faut arrêter de répéter les mêmes histoires encore et encore. Ça ne fait que lasser vos amis et ça ne vous aidera pas à passer par-dessus celui qui vous a blessé.

14. Donnez-vous le droit de flirter de nouveau

Sans pour autant vous jeter dans les bras du premier venu, ce n’est pas une mauvaise idée de rencontrer d’autres personnes. Flirter vous fera sentir désirable de nouveau et par le fait même, vous fera oublier votre ex l’instant d’une soirée. Prenez cependant garde à ne pas blesser quelqu’un d’autre en lui faisant trop d’espoirs. Restez honnête.

15. Soyez patiente et indulgente avec vous-même

Guérir d’une peine d’amour peut prendre du temps, beaucoup de temps pour certains. Vous avez le droit de pleurer, d’être fâchée et de ne vouloir voir personne. On vit le tout différemment et c’est en acceptant chaque étape de votre deuil qu’avec le temps vous vous rendrez compte que vous êtes guérie. Parce que oui, vous guérirez, c’est promis!

