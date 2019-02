VINCENT, Dominique



À Québec le 26 janvier 2019, à l'âge de 50 ans, est décédé madame Dominique Vincent, fille de feu monsieur Rémi Vincent et de feu dame Huguette Ménard. Elle était l'épouse de monsieur Éric Cardinal. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 10 h à 11 h. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Éric; ses deux filles: Chloé et Katherine Cardinal; ses sœurs et son frère: Lynda (Pierre Desormeaux), Normand (France Besner) et Chantal (Yvan Mathieu) ainsi que leurs enfants et les petits neveux et nièces; sa belle-famille: Jean-Guy Cardinal et Laurencia Bourdeau; ses belles-sœurs et son beau-frère: Alain (Guylaine Turgon), Line (Jacques Paulin), Nancy (André Pageau) et leurs enfants; ses tantes et oncles: Lucille Vincent (Pierre Girard), Monique Ménard (Émile Brosseau) ainsi que ses cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Un merci spécial à son cousin Luc Girard, ses ami(e)s et tous ceux qui gravitaient autour d'elle, un merci particulier à son équipe de soins du CLSC de Beauport pour la qualité exceptionnelle de leurs soins et la maison de soins palliatifs, la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.