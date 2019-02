MASSE, Claude



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 31 janvier 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Claude Masse, époux de madame Irène Côté, fils de feu madame Hedwidge Turgeon et de feu monsieur Gaston Masse. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 14h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa sœur Huguette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Laurence (Gérard Bouchard), feu Doris (Denis Guay) et Ghislaine (feu Raymond Carette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC Charlesbourg ainsi que celui de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, tél. : 418 684-2260, site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.