ROBITAILLE, Manon



À l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ, le 31 janvier 2019, à l'âge de 56 ans et 9 mois, est décédée madame Manon Robitaille, épouse de monsieur Jacquelin Voyer, fille de feu monsieur Omer Robitaille et de dame Pauline Martel. Elle demeurait à Québec et était native de Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 8h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux Jacquelin, Manon laisse dans le deuil ses enfants: Kevin (Laury Latulippe) et Kathleen (Kevin Lefrançois); son petit-fils adoré Ryan; sa mère Pauline Martel (feu Omer E. Robitaille); ses sœurs: Lise (Richard Côté), Suzanne (René Noreau), Marjolaine (Denis Moisan), Sylvie (Réal Alain) et Nancy (Luc Plamondon); sa belle-mère Cécile Drolet (feu Paul-Henri Voyer); ses belles-sœurs de la famille Voyer: Lise (Robert Cloutier), Solange (Daniel Moisan), Claudette (Raymond Laperrière) et Linda (Yves Ouellet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel de l'IUCPQ et plus particulièrement le Dr Lépine ainsi que l'équipe des soins palliatifs pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec QC G1V 0B8 Des formulaires seront disponibles à l'église.