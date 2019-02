MARCEAU, Michel



Au CHUL, le 31 janvier 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Marceau, fils de feu Georges Marceau et de feu Marie-Anne Desrochers. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 16h.. Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie Marceau (Yves Carrier), son frère feu Gilles (Colette Fortin), sa sœur Thérèse (feu André Carrier), ses nièces: Carole et Johanne Marceau, Nathalie Carrier (André Bélanger) ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3 , Tél. : 418-683-8666. Site internet : www. cancer.ca