BLAIS, René

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur René Blais, époux de feu madame Monique Blais et fils de feu monsieur Ludger Blais et de feu dame Albina Plante. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à lale dimanche 10 février 2019 de 19h à 21h30 et lundi, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Réjean (Nicole Morin), André (Solange Drapeau), Marie, Grégoire (Lise Pelletier), Simon (Sylvie Picard), Odette (Léandre Cloutier),Jacinthe (Mario Paré), Louise (Conrad Gendron), Dany (Josée Rémillard), Chantal (Dany Gaudreau), ses 23 petits- enfants, 16 arrière-petits-enfants et 1 ange à venir. Il était le frère de: feu Bernadette (feu Jean-Baptiste Campagna), feu Cécile (feu Laurent Campagna), feu Ida (feu Maurice Garant), feu Georges (feu Laurette Falardeau), feu Aldéa (feu George-Henri Vézina), feu Annette (feu Fernand Blais), feu Léandre (Lucette Langevin), feu Rolande (Gérard Cloutier), le beau-frère de: feu Fernand (feu Annette Blais), feu Marie-Rose (feu François Gosselin), feu François (Denise Morin), Thérèse (feu Roger Poirier), feu Roma (Pauline Roy), Gaétane (Jean-Luc Brisson), Claude (Agathe Lamontagne), feu Bernard (Solange Morin), Denise (feu Jean-Claude Bernard) ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier la précieuse brochette de préposées du Centre d'hébergement de St-Raphaël pour leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la