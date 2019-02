LEMIEUX, Huguette Lebel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 janvier 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Huguette Lebel, épouse de feu monsieur Marcel Lemieux, fille de feu madame Cécile Larose et de feu monsieur Léo Lebel. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie (secteur St-David). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Lynn Freeman), Alain (Line Boucher) et Sonia (Pierre Savard); ses petits-enfants: Alex (Margotte Viola), Lindsey, Marie-Pier (Félix Sirois-Vaillancourt), Joanie (Martin Dion), Vanessa (Frédéric Proulx) et Sabrina (Steven Johnson); ses arrière-petits-enfants : Xavier, Oscar, Thomas, Damien, Maélia et Haylee; ses sœurs: Claudette et Mariette; ses beau-frère et belle-sœur : Jean-Claude Morissette et Louise Carrier, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir St- Laurent pour leur gentillesse et les bons soins, ainsi que le CLSC Lévis Chaudière-Appalaches. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tél, : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.