GIROUX, Daniel



À son domicile, le 1er février 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Daniel Giroux, conjoint de dame Ginette Nadeau. Né à Québec, le 2 avril 1952, il était le fils de feu dame Carmen Plourde et de feu monsieur Roger Giroux. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu dans l'intimité. Outre sa conjointe Ginette, monsieur Giroux laisse dans le deuil ses enfants : Simon (Sophie Michaud), Katy; son frère et ses sœurs: Lana, Jean, Anik; de la famille Nadeau sa belle-mère: Béatrice Bégin (feu Normand Nadeau); ses belles-sœurs et leur conjoint: Lise (Alain Perreault), Sophie (Stéphane Tourangeau); ses grands ami(e)s: Daniel Poitras (Francine Bissonnette), Sylvie Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, Site : www.cpsquebec.ca, Tél. : (418) 683-0933. Les Funérailles sont sous la direction de