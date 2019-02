GOUDREAU, Guy



Au CHSLD de Charny (Centre Paul-Gilbert), le 24 janvier 2019 à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé monsieur Guy Goudreau, époux de feu Cécile Fillion, fils de feu Émile Goudreau et de feu dame Alice Beaupré. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses fils: Alain (Joanne Paquet), Raynald (Francine Cherry) et Sylvain (Sophie Rioux); ses petites-filles: Marie-Claude (Charles Brassard), Valérie (Jérémy Gauthier), Audrey (Nicolas Turcotte), Amélie et Maya, ainsi que ses soeurs et frères: feu Sr Irène, Léo (feu Cécile Demers), feu Sr Angélina, l'Abbé Paul-Émile ptre, Yvon, feu Yvonne (feu Pierre Demers), feu Raymond (Carmen Bonner), Thérère (Jean-Paul Picard), feu Laurette (feu Lucien Boivin), Roger (feu Marguerite Fillion), André (Lorraine Drapeau); ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Fillion: Rosaire (Thérèse Beaulieu), Alice (feu Robert Paquet), Denise (feu Réal Carrier et Benoît Cliche), feu Lucien, feu Sr Aline, feu Jeannette (feu Marcel Carrier), Émile (Aline Bussière), Florent (Céline Turcotte), feu Omer, Henri (Rolande Labrecque), feu Wilfrid, Marie-Claire (Jean-Georges Major), Alcide, René (Irène Prinsen) et Jean (Lucille Bélanger). La famille tient à remercier très chaleureusement tout le personnel du CHSLD de Charny (Centre Paul-Gilbert) pour l'excellence des soins et la bienveillance qu'ils ont démontrés au cours des 2 dernières années. Le don de fleurs peut-être compensé par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/. La famille vous accueillera aule vendredi 8 février de 19h à 21h ainsi que le samedi 9 février à compter de 9h.L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, secteur Charny.