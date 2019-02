ASSELIN, Yvon



Au CHU de Québec (Pavillon CHUL), le 17 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Yvon Asselin, fils de feu dame Angéline Duclos et de feu monsieur Magella Asselin. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 17h etLes cendres seront déposées au cimetière de St-Tite-des-Caps à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Chantal Bédard, Karine Brière et Danny Asselin (Patricia Grimard); son petit-fils Samuel Bédard Lachance; ses frères et sœurs: feu Marc-André (feu Pauline Dupont), Adrienne (Guy Bernard), Ginette, Lauréat (Ginette Bédard), Jean-Pierre (Claudette Lafond), feu Robert (Nicole Bisson), feu Claude (Lise St-Jean), feu Gilles, Marcel (France Mainguy), Mario (Danielle Desbiens); sa filleule Audrey-Claude Asselin; son filleul Sébastien Asselin; ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un remerciement spécial au Dr Benoît Dubuc ainsi que la résidente du Dr Dubuc, madame Catherine Néron et au personnel du 4e étage sud-est du CHUL pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.