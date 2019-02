ALLEN, Pierrette



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 janvier 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Pierrette Allen, épouse de feu monsieur Raymond Nolin, fille de feu madame Rose-Anna Saindon et de feu monsieur Philippe Allen. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 10h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation (ancien). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves, Ann (Dany Bélanger); ses petits-enfants: Mathieu Bélanger (Anick Côté), Antony Bélanger (Stéphanie Tremblay), Terrence Nolin et Kimberly Nolin et Marie; son arrière-petits-fils Charles; sa sœur Marguerite, son beau-frère Pierre Châteauneuf, sa belle-sœur Pierrette Blouin Nolin, ainsi que plusieurs, neveux, nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.